Перший за 17 років тріумф бразильця та фантастичний гол Гарначо: ФІФА вручила престижну премію The Best-2024 (відео)

У вівторок, 17 грудня, у Досі (Катар) в онлайн-форматі відбулася дев'ята за ліком церемонія вручення премії The Best FIFA Football Awards, яка назвала лауреатів за підсумками 2024 року в 11 номінаціях.

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«Найкращим футболістом світу» за версією ФІФА (за підсумками голосування журналістів, головних тренерів та капітанів національних збірних з усього світу, а також фанатів) визнано 24-річного форварда «Реала» та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора, якому, всупереч прогнозам, не дістався «Золотий м'яч».

Повні результати голосування:

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1. Вінісус Жуніор («Реал», Бразилія) — 48 очок;

2. Родрі («Манчестер Сіті», Іспанія) — 43;

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3. Джуд Беллінгем («Реал», Англія) — 37;

4. Даніель Карвахаль («Реал», Іспанія) — 31;

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5. Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія) — 40;

6. Ліонель Мессі («Інтер Маямі», Аргентина) — 25;

7. Тоні Кроос («Реал», Німеччина) — 18;

8. Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті», Норвегія) — 18;

9. Кіліан Мбаппе («Реал» / «ПСЖ», Франція) — 14;

10. Флоріан Вірц («Байєр», Німеччина) — 8;

11. Федеріко Вальверде («Реал», Уругвай) — 4.

До речі, востаннє бразилець отримував нагороду ФІФА ще у 2007 році, коли визнання отримав півзахисник «Мілана» Кака.

До символічної збірної ФІФА за підсумками 2024 року увійшли: Еміліано Мартінес («Астон Вілла»), Вільям Саліба («Арсенал»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Антоніо Рюдігер («Реал»), Даніель Карвахаль («Реал»), Тоні Кроос («Реал»), Родрі («Манчестер Сіті»), Джуд Беллінгем («Реал»), Вінісіус Жуніор («Реал»), Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті»), Ламін Ямаль («Барселона»).

Нагорода «Найкращого воротаря чоловічих команд», як і 2022 року, дісталася чемпіону світу у складі Аргентини 32-річному Еміліано Мартінесу з англійської «Астон Вілли».

У номінації «Найкращий гол року» (премія імені Ференца Пушкаша вручається з 2009-го) переміг шикарний м'яч аргентинського форварда «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо ударом у падінні через себе в матчі англійської прем'єр-ліги проти «Евертона».

«Найкращий чоловічий тренер» — італійський наставник «Реала» Карло Анчелотті, який, до речі, виведе в середу, 18 грудня, своїх підопічних на вирішальний матч Міжконтинентального кубка проти мексиканської «Пачуки» в Досі.

Нагороди в інших номінаціях отримали:

«Найкращий гол у жіночому футболі» (премія Марти) — Марта (Бразилія).

«Найкращий жіночий гравець» — Айтана Бонматі («Барселона», збірна Іспанії).

«Найкращий воротар у жіночому футболі» — Алісса Нае (США, «Чикаго Ред Старз»).

«Найкращий тренер жіночих команд» — Емма Хейз (Англія, «Челсі» / збірна США).



FIFA Fair Play Award («Чесна гра») — Тьяго Майя, гравець бразильського «Інтернасьоналя», який проявив самовідданість під час боротьби з наслідками повені в травні і врятував життя жінці похилого віку.

FIFA Fan Award — Гільєрме Гандра Моура, відважний юний уболівальник «Васко да Гама», який підкорив серця бразильських уболівальників.

У червні минулого року восьмирічний Гуй, який страждає на рідкісне генетичне захворювання, відоме як бульозний епідермоліз, був введений в кому після того, як захворів на пневмонію. Він прийшов до тями через 16 днів, а відео, на якому він і його мати возз'єднуються, швидко стало вірусним. Хлопчик — відданий фанат «Васко да Гама», і на шляху до одужання йому допомагав тодішній зірковий гравець клубу Габріель Пек, який регулярно відвідував його в лікарні. Як тільки Гільєрме зміг залишити лікарню, його представили решті команди та обрали талісманом для чергової гри.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Вінісіуса допоміг «Реалу» виграти фінал Ліги чемпіонів.

Фото Х ФІФА

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