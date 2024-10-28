Гучний скандал з «Реалом» та володар нагороди на милицях: у Парижі вручили «Золотий м'яч"-2024 (фото, відео)

У понеділок, 28 жовтня, у паризькому театрі «Шатле» відбулася 68-та за ліком церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі — «Золотого м'яча», який з 1956 року присуджує видання France Football. Нагадаємо, що минулого року Ballon d'Or восьмий раз у кар'єрі дістався Ліонелю Мессі.

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Цього разу за підсумками голосування, в якому взяли участь 100 журналістів з усього світу, володарем «Золотого м'яча» попри прогнози став 28-річний півзахисник «Манчестер Сіті», чемпіон Європи у складі збірної Іспанії Родрі (повне ім'я — Родріго Ернандес Касканте).

За підсумками референдуму чемпіон АПЛ випередив форварда «Реала» та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора, а також ще одного гравця Королівського клубу та команди Англії Джуда Беллінгема.

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До речі, на церемонію до столиці Франції володар нагороди прибув на милицях. У вересні Родрі отримав у матчі проти «Арсенала» серйозну травму — розрив хрестоподібної святки — і вибув з гри до кінця сезону.

До речі, іспанця Родрі порівнюють з інопланетянином у футболі: у його житті немає дорогих автомобілів, він відмовився від соціальних мереж, не робить екстравагантних зачісок, а на тілі немає жодного татуювання. Під час навчання в університеті новоспечений володар "Золотого м'яча" зустрів майбутню кохану Лауру, з якою сьогодні будує особисте життя.

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Зазначимо, що нагорода, котра вручив переможцю легендарний Джордж Веа, була виготовлена у Парижі ювелірним будинком Mellerio dits Meller. Приз складається з двох напівсфер з латуні, встановлений на підставі з піриту та покритий золотим шаром (висота сучасного варіанта – 31 см, ширина – 23 см). Ім'я переможця гравірується на м'ячі. Вартість «Золотого м'яча» – близько 13 тисяч євро.

Не обійшлось і без гучного скандалу. Керівники чинного переможця Ліги чемпіонів «Реала» були настільки роздратовані тим, що «Золотий м'яч» не дістанеться Вінісіусу (вся інформація, яка надходила до клубу минулої суботи, свідчила саме про це), що тепер вони одностайні на думці: ця премія більше не існує для клубу. «Реал» в останній момент скасував поїздку своєї делегації з 50 осіб (у тому числі Андрія Луніна) до Парижа.

До речі, коли «Реал» зі сцени назвали найкращим чоловічим клубом (найкращим жіночим стала «Барселона»), отримувати нагороду не було кому…

До речі, нападник збірної України Артем Довбик, який розділив в опитуванні 29-е місце зі своїм нинішнім одноклубником Матсом Хуммельсом, прибув до Парижа у компанії своєї дружини Юлії.

Повністю рейтинг топ-30 претендентів на «Золотий м'яч»-2024 виглядає так:

1. Родрі ("Манчестер Сіті");

2. Вінісіус Жуніор ("Реал");

3. Джуд Беллінгем ("Реал");

4. Дані Карвахаль ("Реал");

5. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті");

6. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ" / "Реал");

7. Лаутаро Мартінес ("Інтер");

8. Ламін Ямаль ("Барселона");

9. Тоні Кроос ("Реал");

10. Харрі Кейн ("Баварія");

11. Філ Фоден («Манчестер Сіті»);

12. Флоріан Вірц («Байєр»);

13. Дані Ольмо ("Лейпциг" / "Барселона")

14. Адемола Лукман («Аталанта»);

15. Ніко Вільямс («Атлетик»);

16. Граніт Джака («Байєр»);

17. Федеріко Вальверде («Реал»);

18. Еміліано Мартінес («Астон Вілла»);

19. Мартін Едегор («Арсенал»);

20. Хакан Чалханоглу («Інтер»);

21. Букайо Сака («Арсенал»);

22. Атоніо Рюдігер («Реал»);

23. Рубен Діаш («Манчестер Сіті»);

24. Вільям Саліба («Арсенал»);

25. Коул Палмер («Челсі»);

26. Деклан Райс («Арсенал»);

27. Вітіньо («ПСЖ»);

28. Алехандро Грімальдо («Байєр»);

29-30. Артем Довбик («Жирона» / «Рома»);

29-30. Матс Хуммельс («Боруссія» Д. / «Рома»).

Жіночий "Золотий м'яч" другий рік поспіль виборола півзахисниця "Барселони" та збірної Іспанії Айтана Бонматі, нагороду якій вручила знаменита американська акторка Наталі Портман.

Також другий рік поспіль володарем нагороди найкращому воротареві світу — премії імені Лева Яшина (2019-го трофей дістався Алісону Бекеру з «Ліверпуля», 2020-го церемонія не проводилася, 2021-го лауреатом став голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма, а 2022-го — страж воріт «Реала» Тібо Куртуа) став чемпіон світу у складі збірної Аргентини Еміліано Мартінес. До речі, серед претендентів на цей приз був Андрій Лунін, котрий посів третє місце.

Визнання у номінації «Найкращий молодий футболіст світу» (до 21 року) отримав 17-річний півзахисник «Барселони» та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Нагороду Kopa Trophy вундеркінд отримав з рук легендарного голландця Руда Гулліта.

Нагороду Герда Мюллера в номінації «Кращий бомбардир» розділили форвард «Баварії» та збірної Англії Харрі Кейн, а також нападник «Реала» (екс"ПСЖ") та збірної Франції Кіліан Мбаппе, які минулого сезону по 52 рази вразили ворота суперників у іграх за свій клуб та збірну. На сцену, зрозуміло, піднявся лише Кейн.

Приз імені легендарного Сократеса, який присуджується за різну соціальну діяльність, отримала легендарна іспанська футболістка, чемпіонка світу Дженніфер Ермосо.

Нагорода імені Йохана Кройффа найкращим тренерам дісталася «керманичу» «Реала» Карло Анчелотті (у чоловіків) та наставниці «Челсі» і збірної США Еммі Хейс (у жінок).

Нагадаємо, що «Золотий м'яч» заснували з ініціативи головного редактора журналу France Football Габріеля Ано, який попросив своїх колег проголосувати за найкращого гравця року в Європі 1956 року. Першим володарем призу став англієць Стенлі Метьюз.

З того часу вісім разів трофей вигравав аргентинець Ліонель Мессі, п'ять разів — португалець Кріштіану Роналду, по три — голландці Йохан Кройфф та Марко ван Бастен, а також француз Мішель Платіні. Приємно, що за 68 років існування «Золотого м'яча» престижна нагорода тричі вручалася українським футболістам: 1975-го — Олегу Блохіну, 1986-го — Ігорю Бєланову та 2004-му — Андрію Шевченку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих визнана найкращою легкоатлеткою Європи.

Фото X Ballon d'Or

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