Легендарний ексфутболіст «Спартака», «Дніпра» та збірної Радянського Союзу 71-річний Юрій Гаврилов, який у минулому році переніс інсульт, висміяв рівень суперників, які протистоять ізольованій від світового футболу команді росії, і запропонував їй зіграти проти збірної… Ваганьківського цвинтаря. Там, мовляв, хоча би зірок футболу вистачає — Всеволод Бобров, Лев Яшин, Едуард Стрельцов, Федір Черенков…

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Валерій Карпін, головний тренер збірної країни-агресора, яка розгромила у «битві» команду Брунея (11:0), жарт оцінив. Хоча і з сумом.

«Поржав теж. Прикольно сказав, — заявив Валерій Карпін у підкасті «Футбол не хокей» на першому каналі. — Але справа не в тім, проти кого ми граємо. Ми ж грали проти Сан-Марино? Значить, теж треба було Ваганьківський цвинтар відправляти на гру в Сан-Марино? Теж треба буде грати. Зараз ми маємо те, що маємо. Футболісти чи федерація і цьому не винні. Роблять усе можливе, щоб у нас були хоча б ці суперники.

Чи можу я вплинути на вибір опонента? Я сказав, давайте зіграємо з Китаєм, з Бразилією, з Францією, з Англією, з Іспанією. Звичайно, давайте. Я ж нормальна людина і розумію, в якому світі ми живемо. Всі ці збірні задіяні, у них вже є офіційні матчі. Просто немає вільних збірних. Що є, тоє. І ще зцимизбірнимитреба домовитися, щоб вони захотіли з нами зіграти".

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Додамо, що останнім часом збірна росії провела лише два товариські поєдинки з командами гідного рівня (з Сербією — 4:0 та білоруссю — 4:0). 3:0), Інші опоненти — одинза одного крутіші: з Кубою (8:0), з В'єтнамом (3:0), з Сирією (4:0). І, звичайно ж, з Брунеєм…



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що друзі росії написали в УЄФА кляузу на Україну.

Фото РІА «Новини»

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