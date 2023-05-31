Знаменитий ексфутболіст збірної Радянського Союзу переніс інсульт

Колишній футболіст «Спартака», «Дніпра» та збірної Радянського Союзу Юрій Гаврилов, якому 3 травня виповнилося 70 років, переніс інсульт і був доправлений на «швидкій» до однієї з московських лікарень, повідомляє ТАСС.

«У нього стався інсульт, поки він перебуває у реанімації. В артерії в ділянці шиї відвалилася бляшка, яка на 60 відсотків перекрила подачу крові. Зараз лікарі проводять усі необхідні маніпуляції — вони поставлять стент або розчинять цю бляшку. Думаю, що все буде нормально, але ще кілька днів він залишиться у реанімації», — цитує агентство сина футболіста Василя Гаврилова.

Нагадаємо, що в роки кар'єри півзахисник Юрій Гаврилов виступав за московські «Спартак», «Динамо» та «Локомотив», а в Україні грав за «Дніпро». Крім того, легенда російського футболу одягав футболки команд із Фінляндії та Молдови. Гаврилов — бронзовий призер Олімпійських ігор-1980, а також дворазовий чемпіон СРСР. У складі збірної Радянського Союзу гравець провів 46 матчів та забив 10 м'ячів.

Олег Блохін та Юрій Гаврилов

До речі, легендарний тренер Костянтин Бєсков, високо цінуючи талант і майстерність футболіста, якось вимовив фразу, яка стала знаменитою: «Якщо не знаєш, що робити з м'ячем, віддай його Гаврилову».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Арсенала» та «Барселони» Марк Овермарс переніс інсульт.

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