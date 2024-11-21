«До біса вас, окупанти»: друзі росії написали в УЄФА кляузу на Україну (фото)

Не встиг Європейський союз футбольних асоціацій покарати збірні Румунії та Косова за скандальний матч у Бухаресті, як до УЄФА надійшла нова скарга. Цього разу кляузу босам європейського футболу написав Сербський футбольний союз, який обурився поведінкою вболівальників обох команд під час поєдинку Ліги націй Албанія — Україна (1:2), повідомляє GSP.

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За інформацією джерела, йдеться про антисербські скандування фанатів обох команд. Також на трибуні українських уболівальників було вивішено банер, на якому красувалися об'єднані російський та сербський прапори з написом: «F*ck off, occupiers» («До біса вас, окупанти»).

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За даними видання, УЄФА обмежився попередженням (раніше Україна була покарана за підсумками відбірних поєдинків Євро-2024 з Англією та Італією). Нагадаємо, що саме збірна Сербії (а ще Шотландія, Бельгія та Угорщина), яка їздила під час війни на товариський матч до росії, може стати суперником команди Сергія Реброва у плей-оф за місце у найсильнішому дивізіоні Ліги націй. Жеребкування — 22 листопада.

До речі, Федерація футболу Косова має намір оскаржити рішення УЄФА про присудження технічної поразки у грі з Румунією (0:3) у Спортивному арбітражному суді у Лозанні.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА оштрафував збірну Литви за «путін — х**ло» у матчі проти Сербії.

Фото gsp. ro

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