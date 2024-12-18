Принц Гаррі ні при чому? Принцеси Євгенія та Беатріс вирішили не зустрічати Різдво з королем Чарльзом III
Поки принц Гаррі не усвідомлює того, що королівські традиції в Британії руйнуються одна за одною, і це відбувається з нечуваною швидкістю. Так, перші два Різдва після смерті королеви Єлизавети, яка померла у вересні 2022-го, пройшли за інерцією, як це було заведено у британській королівській сім'ї. Однак цього року головне зимове свято ознаменується змінами.
Про це пише Hello.
Головною новиною, яку повідомив інсайдер, близький до королівського двору, стало те, що на святкуванні Різдва в улюбленому королівському маєтку Сандрінгем не буде одразу двох онучок Єлизавети з їхніми чоловіками — принцес Беатріс та Євгенії. Як стверджує інсайдер, обидві сестри цього року вперше сядуть за святковий стіл не з королем Чарльзом, а з татом — принцом Ендрю, мамою Сарою Фергюсон та батьками своїх чоловіків.
36-річна Беатріс, яка стала 2020 року законною дружиною Едоардо Мапеллі Моцці, збирається святкувати в компанії свекра та свекрухи — італійського аристократа, графа Алекса Мапеллі-Моцці, а також мами Едоардо — Ніккі.
Що ж до 34-річної Євгенії, то до неї та її сестри приєднаються на Різдво батьки її чоловіка Джека Бруксбенка — Джек та Нікола Бруксбенк, з якими молодша донька принца Ендрю дуже дружна. А сама подія пройде в особняку Royal Lodge, розташованому у Віндзорі, де зараз живуть принц Ендрю з Сарою Фергюсон. Чому було ухвалено саме таке рішення, не повідомляється. Однак ходять плітки, що у принцес виникли розбіжності з королем — можливо, через їхнє небажання розірвати дружбу з принцом Гаррі.
Зауважимо, що цього року на урочистому ланчі у Великому домі можуть не з'явитися ще помітніші гості, ніж Беатріс та Євгенія. За чутками, сам спадкоємець престолу Вільям та його дружина Кейт подумують про те, щоб відзначити Різдво у себе вдома — в Анмер-Холі, також розташованому на території Сандрінгему. Джерело, що повідомило про це, пояснює бажання Вільяма тим, що принц боїться за Кейт. Він вважає, що його дружина, яка весь рік боролася з онкологічним захворюванням, недостатньо зміцніла, щоб витримати без шкоди здоров'ю багатогодинне офіційне застілля.
При цьому на святі в так званому Великому домі в Сандрінгемі, де на чолі святкового столу сиділа королева Єлизавета, цього року з'являться несподівані гості, яких раніше там не було ніколи. Чарльз надумав запросити туди дітей королеви Камілли від першого шлюбу — Тома Паркер Боулза та її сестру Лору. За Єлизавети таке було немислимо, адже ця пара — живе нагадування про старий скандал, пов'язаний із зрадою Чарльза який тоді називався ще принцом. Вся історія з інтрижкою Камілли і Карла, тоді ще одруженого з Діаною, розгорнулася на тлі шлюбу Камілли з Ендрю Паркером Боулзом. Але Чарльз, певно, вирішив, що все це за давністю років уже забуто, і ніщо не заважає йому зробити приємний сюрприз своїй дружині, запросивши до маєтку її дітей.
Нагадаємо також про натягнуті стосунки короля з його молодшим братом Ендрю, якого свого часу звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої. На думку королівських експертів, нині чоловік ображений на брата і нібито готовий за гроші викласти всі найбільш таємні подробиці з життя королівської родини.1627
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