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Україна посилає сигнал: аналітики про вбивство російського генерала у москві

19:20 18 грудня 2024
вбивство генерала Ігоря Кириллова у Москві

17 грудня у москві були ліквідовані начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф Ігор Кириллов та його помічник. Це сталося внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, закладеного в самокат, що стояв поряд з під'їздом житлового будинку. Вбивство Кириллова є операцією Служби безпеки України, заявило джерело у спецслужбі низці ЗМІ. Напередодні СБУ заочно висунула генералу обвинувачення в «масовому застосуванні забороненої хімічної зброї». А два місяці тому Велика Британія запровадила санкції проти нього за застосування хімічної зброї в Україні.

Сінікукка Саарі, старша наукова співробітниця Інституту зовнішньої політики, вважає, що цим Україна намагається створити атмосферу страху, показати свої можливості і дає росіянам зрозуміти, що ніхто не почувається в безпеці, оскільки війна триває.

«Україна посилає сигнал, що вона здатна принести війну на російську територію, — сказала Саарі. — Навряд чи погроза медведєва про помсту буде сприйнята в Україні з особливим страхом. росія й так постійно атакує об'єкти критичної інфраструктури та цивільні об'єкти. Вона вже робить все можливе, щоб розчавити Україну, і робить це дійсно у нелюдський спосіб».

Саарі підкреслила, що це не одноразова атака на російських офіцерів.

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«Інформація про попередні атаки була наче розмитою. Проте тепер і росія, і Україна були надзвичайно відвертими щодо цієї атаки. У минулому Україна діяла, зокрема, на окупованих і незаконно анексованих росією територіях, таких як Крим», — додала Саарі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у москві був знайдений мертвим конструктор ракет Х-59 та Х-69 Михайло Шатський.

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