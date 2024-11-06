«Вже не знаю, яка тобі потрібна»: Володимира Остапчука застерегли від розлучення

Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук разом з третьою дружиною Катериною поділилися своїми найкращими моментами. На сторінці у соціальній мережі Володимир виклав світлини, на яких разом з Катериною, яка очікує на первістка, позує на тлі осінньої природи. Нагадаємо, у липні стало відомо, що пара очікує на народження сина. Для Володимира це буде вже третя дитина.

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«Люблю нас», — підписав фото Остапчук.

Підписники відразу зреагували на нову порцію світлин та нагадали ведучому його попередні шлюби.

«Остапчук, ну якщо ти і з цією розійдешся, то я вже не знаю, яка тобі треба! — жартували у коментарях. — Катя, ви чарівна».

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«Це яка по рахунку? — поставили питання. — Я вже збилась».

«Вас до трьох не навчили рахувати? — відразу відповіла Катерина. - Сумно».

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«Яке чарівне нове бачення вагітної фотосесії», — вирішили підписники.

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Нагадаємо, раніше Катерина зізнавалася, що не боїться розлучення з Остапчуком.

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