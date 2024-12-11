Відомий шоумен втретє став батьком
Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно вразив своїм відео, втретє став батьком.
Його третя дружина Катерина Остапчук народила сина в одному з київських пологових будинків. Про це Володимир та Катя повідомили на своїх сторінках у соціальній мережі. Щасливі батьки виклали фото малечі, непоказуючи обличчя. Ще до пологів було відомо, що у пари народиться син, якому вже дали імʼя Тимофій.
«10.12.24. Остапчук Тимофій», — написав Володимир.
А Катерина показала фото картки, де написано, що вага новонародженого 3 020, а зріст 53 сантиметри. Напередодні пологів пара виклала фотосесію Катерини, яку підписали: «38 тиждень» (головне фото).
Підписники у мережі привітали пару з народженням сина: «Вітаю вас із синочком, бути мамою сина це велике щастя!!!»; «Вау! Многодетный отец! Уррра!»
До привітань приєдналися і зіркові друзі пари — Оля Полякова, Джамала, Наталка Денисенко, Наталя Могилевська та багато інших.
Нагадаємо, у Володимира є двоє дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко — 11-річна Емілія та 6-річний Еван.
Раніше Володимира Остапчука застерегли від розлучення.
Фото із соцмереж95
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