Відомий шоумен втретє став батьком

Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно вразив своїм відео, втретє став батьком.

Його третя дружина Катерина Остапчук народила сина в одному з київських пологових будинків. Про це Володимир та Катя повідомили на своїх сторінках у соціальній мережі. Щасливі батьки виклали фото малечі, непоказуючи обличчя. Ще до пологів було відомо, що у пари народиться син, якому вже дали імʼя Тимофій.

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«10.12.24. Остапчук Тимофій», — написав Володимир.

Володимир Остапчук показав свою третю дитину, фото з Instagram

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А Катерина показала фото картки, де написано, що вага новонародженого 3 020, а зріст 53 сантиметри. Напередодні пологів пара виклала фотосесію Катерини, яку підписали: «38 тиждень» (головне фото).

Дружина Остапчука народила сина Instagram

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Підписники у мережі привітали пару з народженням сина: «Вітаю вас із синочком, бути мамою сина це велике щастя!!!»; «Вау! Многодетный отец! Уррра!»

Володимир Остапчук та дружина приймають вітання з народженням дитини, фото - скрншот

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До привітань приєдналися і зіркові друзі пари — Оля Полякова, Джамала, Наталка Денисенко, Наталя Могилевська та багато інших.

Зірки шоубізу вітають Володимира Остапчука з народженням третьохї дитини, фото - скріншот

Нагадаємо, у Володимира є двоє дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко — 11-річна Емілія та 6-річний Еван.

Раніше Володимира Остапчука застерегли від розлучення.

Фото із соцмереж

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