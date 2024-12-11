41.42 / 41.92 43.72 / 44.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Відомий шоумен втретє став батьком

9:36 11 грудня 2024
Володимир та Катерина Остапчук стали батьками, фото з Instagram

Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно вразив своїм відео, втретє став батьком.

Його третя дружина Катерина Остапчук народила сина в одному з київських пологових будинків. Про це Володимир та Катя повідомили на своїх сторінках у соціальній мережі. Щасливі батьки виклали фото малечі, непоказуючи обличчя. Ще до пологів було відомо, що у пари народиться син, якому вже дали імʼя Тимофій.

«10.12.24. Остапчук Тимофій», — написав Володимир.

Володимир Остапчук показав свою третю дитину, фото з Instagram

РЕКЛАМА

А Катерина показала фото картки, де написано, що вага новонародженого 3 020, а зріст 53 сантиметри. Напередодні пологів пара виклала фотосесію Катерини, яку підписали: «38 тиждень» (головне фото).

Дружина Остапчука народила сина Instagram

РЕКЛАМА

Підписники у мережі привітали пару з народженням сина: «Вітаю вас із синочком, бути мамою сина це велике щастя!!!»; «Вау! Многодетный отец! Уррра!»

Володимир Остапчук та дружина приймають вітання з народженням дитини, фото - скрншот

РЕКЛАМА

До привітань приєдналися і зіркові друзі пари — Оля Полякова, Джамала, Наталка Денисенко, Наталя Могилевська та багато інших.

Зірки шоубізу вітають Володимира Остапчука з народженням третьохї дитини, фото - скріншот

Нагадаємо, у Володимира є двоє дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко — 11-річна Емілія та 6-річний Еван.

Раніше Володимира Остапчука застерегли від розлучення.

Фото із соцмереж

95

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобільний зв'язок

Вже із завтрашнього дня за мобільний зв'язок заплатимо більше: кого торкнеться і скільки доведеться віддати

Несподіваний прибуток

Життя почне покращуватись: названо знаки Зодіаку, у яких з 10 грудня з’являтиметься все більше грошей

Пенсійні новації

В Україні скасують щорічну індексацію пенсій: що буде замість неї

Пан Валерій біля утепленого дачного будиночка

Вхідні двері будуть теплими навіть у сильні морози: аграрій з Київщини Валерій поділився цінним лайфхаком

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту