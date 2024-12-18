В Україні створять державний реєстр військовослужбовців: що відомо

Поки в Україні триває дискусія щодо зниження мобілізаційного віку, Верховна рада схвалила створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців (законопроєкт № 12066). Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.



Документ, який підтримали 254 народні обранці, пропонує доповнити закон «Про військовий обов’язок і військову службу» новою статтею 25−1.

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Закон, зокрема, передбачає:

- створення реєстру для модернізації військового обліку та запровадження електронних сервісів для військових і їхніх сімей;

- присвоєння Military ID — унікального електронного ідентифікатора для автоматизації даних у сфері оборони, отримання пільг і соціальних послуг.

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Власником Реєстру військовослужбовців є Міністерство оборони. У ньому будуть наступні дані про військовослужбовця:

- відцифроване фото обличчя;

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- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

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- сімейний стан і відомості про членів сім’ї;

- відомості про видані військово-облікові документи (за наявності);

- статус військовослужбовця;

- унікальний електронний ідентифікатор.

Зазначається, що реєстр буде інтегруватися з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів.

Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу «Армія+»

Інформація буде зберігатись 70 років.

До реєстру також внесуть дані про посадовців СБУ та розвідки. Профінансують його створення іноземні донори.

Нагадаємо, у січні цього року Рада ухвалила закон про «цифровізацію армії».

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