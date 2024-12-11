Мобілізація 18-річних: думки військових розійшлися

В Україні триває дискусія щодо зниження мобілізаційного віку. Народний депутат VII та VIII скликань, який пішов боронити Україну, Єгор Фірсов вважає, що нинішня мобілізація в Україні дозволяє призвати у військо необхідну кількість людей, тож потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Про це він заявив під час етеру на «Радіо Свобода».

ВІДЕО ДНЯ

«У нас вистачає людей: спортсменів, поліцейських, інших категорій населення, які б могли поповнити ЗСУ. Я коли був у відпустці у Києві, приїхав у спортзал, то не мав можливості припаркуватися, не було де стати. Це не жінки приїхали. Я зайшов в спортзал, там кожна друга-третя людина — кремезний чоловік», — розповів військовий.

Фірсов наголошує, що проведення мобілізації відповідним чином дозволить не ухвалювати рішення про призов у військо людей, починаючи з 18 років.

В той же час, волонтер АТО, активіст ініціативи «Армія SOS», керівник ініціативи «A.Drones», радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає інакше.

РЕКЛАМА

«Наполегливе небажання нашої влади знизити мобілізаційний вік — це прямий шлях до поразки країни, і тоді вже наші вороги призиватимуть нашу молодь у свою армію. Небажання знижувати мобілізаційний вік — чистий популізм у розрахунку на майбутні вибори. Але цей же популізм призведе до того, що ніяких виборів в Україні більше ніколи не буде», — написав він.

За його словами, /"найбойовий вік — 18−25 років у нас для служби (навіть строкової, у тилу) недоступний, і може спокійно проживати молодість, тоді як молоді бійці — основа армій в усьому світі".

РЕКЛАМА

«Це навіть не чистий, а махровий популізм, смертельний популізм. Ніколи армія хворих старих не переможе армію здорових молодих. Ніколи такого не було. Це факт і аксіома», — вважає Касьянов.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗМІ повідомили, що США закликають Україну знизити призовний вік до 18 років. У Верховній Раді України повідомили, що не мають наміру знижувати мобілізаційний вік в Україні.

РЕКЛАМА

Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х, що Україна не може й не повинна компенсувати брак озброєння зниженням призовного віку. Приорітетом має бути забезпечення всім необхідним вже наявних бригад.

176

Читайте нас у Facebook