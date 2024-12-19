Не тільки піхота: окупанти застосовують проти ЗСУ зброю виробництва КНДР, дуже небезпечну для української техніки

У середині грудня під час боїв на території Курської області російські окупанти почали застосовувати проти ЗСУ солдатів із Північної Кореї. Але крім піхоти, ймовірно застосовується і специфічна зброя виробництва КНДР, наприклад, самохідні ПТРК M-2018 NLOS, звані ще Bulsae-4.

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На цей факт звернули увагу в одному з українських Telegram-каналів. Утім, це не перший факт їхнього застосування проти ЗСУ, а одна з М-2018 навіть була вже знищена влітку, але все ж їхнє використання вкрай рідкісне.

ПТРК M-2018 NLOS є одним із найкращих зразків зброї виробництва КНДР, оскільки має дальність стрільби до 10 км. Для порівняння, український ПТРК «Стугна», який прекрасно зарекомендував себе, стріляє приблизно на 5,5 км. Крім того, північнокорейський комплекс встановлено на шасі БТР, що робить його мобільним і дає можливість розрахунку випустити до 8 ракет.

Також M-2018 NLOS має нетрадиційну для російських ПТРК бойову частину калібром 200 мм, що значно більша, ніж у ракет рф, підхід до цілі здійснюється у вертикальній площині від 40° до 60°, а бронепробиття БЧ становить 800 мм по нормалі. Але водночас бойова частина не дуже вдала, незважаючи на те, що найбільша з усіх ПТРК, наявних у рф — приладовий блок заважає оптимальному формуванню кумулятивного струменя. І у висновках вказується «не видається доцільним використовувати новий зразок для ураження танків у глибині території, контрольованої противником, використовувати пропонується для зриву наступу противника або нейтралізації його танків під час наступу союзних сил».

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Нагадаємо, щоб приховати участь КНДР у війні проти України та їхні високі втрати, окупанти спотворюють обличчя північнокорейських військових, щоб унеможливити їхню ідентифікацію.

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