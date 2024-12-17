Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило не лише участь північнокорейських військових у бойових діях на території Курської області росії, а й втрати, що несуть «підрозділи Кіма». Це також було підтверджено й відео, які знімали бійці ЗСУ на цьому напрямку. А президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни спотворюють обличчя загиблих, аби приховати втрати серед військових КНДР.

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«Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше. росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей. Були намагання тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї. Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових», — зазначив президент та додав: «Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в росії, — зневаги до всього людяного».

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За словами Зеленського, немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за путіна. «І навіть після загибелі на них від Росії очікує тільки знущання. Це божевілля треба зупинити — зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну», — підкреслив президент.

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Про вбитих "солдатів Кіма" розповідав і та командир підрозділу «Птахи Мадяра» (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України) Роберт Бровді з позивним Мадяр.

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Раніше керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХI» Павло Лакійчук наголошував на небезпеці подальшого залучення військових КНДР до бойових дій проти України. Адже, за його словами, щоб закрити потреби путіна в мобілізації для продовження бойових дій щонайменше на три-шість місяців, Північна Корея має відправити 100−300 тис. своїх солдатів.

Фото — скріншот

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