Потенційне введення солдатів КНДР в Україну для участі в бойових діях розцінюватиметься як посилення ескалації. Так вважає речник Державного департаменту Метью Міллер.

ВІДЕО ДНЯ

«Вони вступили у війну, і вони, як такі, є комбатантами і є законними цілями для українських військових. Вступ північнокорейських солдатів у війну — ескалація. Ми вже бачили, як Північна Корея і росія ескалирували війну, розмістивши північнокорейських солдатів в першу чергу на території росії. Було б подальшою ескалацією відправити їх далі, щоб вони воювали в межах кордонів суверенної країни. Щодо того, що можуть зробити Сполучені Штати, що можуть зробити наші союзники і партнери, які також підтримують уряд України, це я, звичайно, не збираюся обговорювати публічно», — сказав чиновник.

Додамо, що днями Зеленський заявив, що рф використовує бійців з КНДР у боях на Курщині. Він зазначив, що солдати КНДР вже зазнали втрат. У свою чергу в Пентагоні підтвердили, що серед північнокорейських солдат є жертви та поранені.

РЕКЛАМА

122

Читайте нас у Facebook