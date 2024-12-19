«Намітилася нова тенденція»: чому ТЦК примусово мобілізують заброньованих

З 1 грудня в Україні змінили правила мобілізації — наразі заявки на офомлення відстрочки працівникам подають керівники підприємств через «Дію». Ті, кого заброньювали, можуть перевірити свій статус у застосунку «Резерв+» та сформувати відповідний військово-обліковий документ на порталі «Дія». Втім, виявляється, цього може бути недостатньо.

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Так, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив, що наразі фіксуються непоодиноки випадки примусової мобілізації заброньованих військовозобов'язаних, які мають при собі відповідні документи.

Назвавши це «новою тенденцією», він зазначив, що представники ТЦК та СП аргументують такі дії тим, що дані щодо бронювання «відсутні в системі „Оберіг“, а паперові документи не визнаються».

У якості приклада він навів кілька історій. Так, у листопаді працівники провайдера звʼязку виїхали для відновлення лінії зв'язку в Тячівський район Закарпаття. Але на блокпосту їх зупинили військкоми. Одного з працівників, у якого були необхідні документи, кілька днів переміщували по різних військових частинах. Зрештою, його бронювання визнали

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Інший випадок стався на Харківщині, де бригаду провайдера зупинили люди в балаклавах, які не представилися. Згодом з'ясувалося, що це були військові з Слобідського РТЦК та СП. Вони доставили у цент комплектування двох працівників, у яких забрали телефони. Одного з них штрафували на 17 тис. грн., але згодом штраф було скасовано, як неправомірний. Людей відпустили.

Ще один заброньований військовозобов'язаний був доставлений до Хаджибейського РТЦК та СП, де його утримували понад два тижні. При цьому протокол про адміністративне затримання не складався, а рідним затриманого нічого не повідомляли. Також до нього не допускали адвоката.

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За словами нардепа, наразі тривають кілька службових перевірок за фактами неправомірних дій працівників ТЦК.

«Насправді подібних фактів значно більше. Це тільки ті, над якими працював протягом останнього тижня», — додав Федієнко.

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Як повідомляє «ТСН», в Міноборони України, коментуючи вищезгадані факти, заявили, що такі ситуації можуть статись, якщо дані про особу не синхронізувались з реєстрами. Та додали: «Військовозобов'язаний, якщо бачить, що відповідної інформації про нього немає в електронному вигляді, повинен звернутись з паперовими документами до ТЦК для вирішення питання».

Нагадаємо, що для бронювання працівника на підприємстві має бути виконано кілька умов. Зокрема, його середня зарплатня не має бути нижчою за 20 тисяч гривень. Керівники компаній, які подають неправдиві дані, можуть бути покарані — підприємство на півроку можуть позбавити права бронювати персонал.

Фото «ТСН»

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