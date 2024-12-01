Бронювання від мобілізації: як каратимуть підприємства за недостовірні дані про зарплату працівників

З 1 грудня в Україні набули чинності нові правила бронювання робітників від мобілізації, що віднині здійснюватиметься лише через портал «Дія». Були визначені кілька основних правил, зокрема, середня зарплата має бути не меньшою за 20 тисяч гривень та у компанії не має бути податкових боргів. Запити щодо бронювання співробітників мають подавати роботодавці, вказуючи відповідну інформацію в заявці.

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Якщо роботодавець вкаже недостовірну інформацію, то підприємство на 6 місяців можуть виключини з переліку критичних, а можливість бронювання персоналу заблокують. Як пише «УНН», про це заявила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко та закликала керівництво підприємств, яке бронюватиме співробітників, уважно поставитися до внесення відповідних даних.

Також вона роз'яснила норми для бронювання персоналу, який тільки, но почав працювати в компанії, яка має право на бронь. Адже, за існуючими правилами, щомісячна звітність за нараховану зарплату почне вноситися лише з 1 січня 2025 року і ці дані стануть відомими лише на початку лютого наступного року.

«Для того, щоб дати можливість підприємствам набирати нових працівників ми даємо можливість базуючися на декларативному принципі роботодавцям бронювати тих працівників, які будуть отримувати 20 тис. грн, не отримували, а будуть», — зазначила Свириденко.

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Раніше прем'єрміністр Денис Шмигаль зазначав, що для тих працівників, які вже мають відстрочки від мобілізації, до 28 лютого діятиме перехідний період. За цей час керівництво підприємств має подавати заявки вже за новими правилами.

Фото Pixabay

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