Нубук та замша: як правильно доглядати за таким взуттям

Оскільки замша у трендах сезону, то поговоримо про догляд за речами із замші та нубуку. Якщо ви думаєте, що нубук — це те ж саме, що і замша, ви помиляєтеся. Хоча обидва типи шкіри виглядають дуже схожими, вони мають незначні відмінності, які навчене око обов’язково помітить.

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Замша — це внутрішня сторона шкіри, покрита коротким характерним ворсом. Нубук — верхня сторона, але вона злегка полірована, тому нагадує замшу. Однак він має набагато коротший ворс, ніж замша. Обидва типи шкіри мають схожу особливість: коли ви проводите по них пальцем, ви змінюєте напрямок ворсу і залишається добре помітна смуга. Іноді виробники покривають нубук тонким шаром воску — тоді його складніше розпізнати, пише видання polki.

Замша — м'яка, ніжна і приємна на дотик шкіра. На жаль, також більш чутлива до бруду, вологи та пошкоджень, ніж гладка шкіра. Вона вимагає більш ретельного догляду. Взуття та інші вироби з нубуку чистяться так само, як і замша.

Якщо ви маєте взуття із нубуку чи замші, то намагайтеся уникати контакту з вологою. Під впливом води шкіра темніє і можуть з’явитися смуги. Не використовуйте пасти та креми, призначені для гладкої зернистої шкіри. Для видалення забруднень використовуйте спеціальні гумові щітки.

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Нове взуття просочуйте, а потім регулярно чистіть спеціальним спреєм. Воно буде більш стійким до бруду та води. Регулярно чистіть взуття щіткою з м’якою щетиною.

Видаліть бруд та інші плями, коли взуття трохи підсохне. Жирні плями присипте тальком і залиште на годину. Після закінчення цього часу струсіть тальк і почистіть взуття м’якою щіткою.

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