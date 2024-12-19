Занадто сексуально: лук 12-річної доньки Джей-Зі та Бейонсе викликав суперечки в соцмережах

Джей-Зі та Бейонсе нещодавно відвідали прем’єру фільму «Король Лев» зі своєю 12-річною дочкою Блю Айві. Джей-Зі фігурує в цивільному позові за те, що він зґвалтував 13-річну дівчинку разом із Шоном «Дідді» Комбсом у 2000 році. Незважаючи на серйозність цих звинувачень, акцент перемістився на одяг Блю Айві під час заходу, який деякі розкритикували, бо він начебто не відповідає її віку, пише Marca.

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Блю Айві одягла сукню, яка викликала суперечки в мережі. Один користувач прокоментував: «Чесно кажучи, потрібно вивчити те, як 12-річна Блю Айві зазнає надмірної сексуалізації від батьків. Вона все ще дитина, але вони одягають її так, ніби їй 17−18 років».

Інший додав: «Чому на прем’єрі фільму „Муфаса: Король Лев“ 12-річна дівчина була одягнена як зріла жінка?» Деякі користувачі були ще критичнішими, один із яких сказав: «У мене є донька її віку, і я ні в якому разі не дозволю декольте та каблуки. Порядок денний полягає в тому, щоб нормалізувати це та змусити батьків думати, що діти можуть так одягатися. Це світ мрії хижака».

Однак багато хто став на захист Блю Айві, стверджуючи, що в її зовнішності немає нічого непристойного. Одна жінка зазначила: «Існують буквально такі сукні принцес. Діти, одягнені як Білосніжка, носять схожі сукні. Проблема не в сукні, а в тому, як дехто сексуалізує її замість того, щоб дозволити дитині залишатися дитиною».

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Інший прихильник додав: «Блу Айві виглядає старшою, тому що вона висока і має зрілу поведінку, але вона не веде себе сексуально. Якщо ви думаєте, що вона виглядає на 17−18, це через те, як ви дивитеся на 17−18-річних. Вона просто в бальній сукні, що є стереотипом для принцес».

Батьки підтримали Блу Айві, Бейонсе написала у Instagram: «Моя чудова дівчинка. Це твоя ніч. Твоя сім'я не може не пишатися твоїм сяянням».

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Раніше повідомлялося, що Тейлор Свіфт та Бейонсе назвали серед ста найбільш впливових жінок світу.

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