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Занадто сексуально: лук 12-річної доньки Джей-Зі та Бейонсе викликав суперечки в соцмережах

21:31 19 грудня 2024
Бейонсе та Блю Айві

Джей-Зі та Бейонсе нещодавно відвідали прем’єру фільму «Король Лев» зі своєю 12-річною дочкою Блю Айві. Джей-Зі фігурує в цивільному позові за те, що він зґвалтував 13-річну дівчинку разом із Шоном «Дідді» Комбсом у 2000 році. Незважаючи на серйозність цих звинувачень, акцент перемістився на одяг Блю Айві під час заходу, який деякі розкритикували, бо він начебто не відповідає її віку, пише Marca.

Блю Айві одягла сукню, яка викликала суперечки в мережі. Один користувач прокоментував: «Чесно кажучи, потрібно вивчити те, як 12-річна Блю Айві зазнає надмірної сексуалізації від батьків. Вона все ще дитина, але вони одягають її так, ніби їй 17−18 років».

Інший додав: «Чому на прем’єрі фільму „Муфаса: Король Лев“ 12-річна дівчина була одягнена як зріла жінка?» Деякі користувачі були ще критичнішими, один із яких сказав: «У мене є донька її віку, і я ні в якому разі не дозволю декольте та каблуки. Порядок денний полягає в тому, щоб нормалізувати це та змусити батьків думати, що діти можуть так одягатися. Це світ мрії хижака».

Однак багато хто став на захист Блю Айві, стверджуючи, що в її зовнішності немає нічого непристойного. Одна жінка зазначила: «Існують буквально такі сукні принцес. Діти, одягнені як Білосніжка, носять схожі сукні. Проблема не в сукні, а в тому, як дехто сексуалізує її замість того, щоб дозволити дитині залишатися дитиною».

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Інший прихильник додав: «Блу Айві виглядає старшою, тому що вона висока і має зрілу поведінку, але вона не веде себе сексуально. Якщо ви думаєте, що вона виглядає на 17−18, це через те, як ви дивитеся на 17−18-річних. Вона просто в бальній сукні, що є стереотипом для принцес».

Батьки підтримали Блу Айві, Бейонсе написала у Instagram: «Моя чудова дівчинка. Це твоя ніч. Твоя сім'я не може не пишатися твоїм сяянням».

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Раніше повідомлялося, що Тейлор Свіфт та Бейонсе назвали серед ста найбільш впливових жінок світу.

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