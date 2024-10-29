Підтримка Камали Гарріс: поп-зірка Бейонсе рятує свій імідж

Співачка Бейонсе, яка представила свій новий бренд віскі, виходить у центр уваги не лише як музична ікона, але й як голос соціальних змін, особливо на тлі суперечок навколо скандальних «білих вечірок» американського репера P. Diddy, якому наслідує Потап. Оскільки звинувачення проти артиста продовжують зростати, високопоставлені фігури в індустрії, включаючи Бейонсе та її чоловіка Джей-Зі, відчувають жар. З огляду на те, що Бейонсе зараз у центрі уваги, вона вживає активних заходів, щоб очистити свій імідж, особливо тому, що її зв’язок із справою репера піддається пильній перевірці, пише Marca.

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Хоча Бейонсе трималася на відстані від цих суперечок, стосунки між Джей-Зі і Diddy викликали здивування. З їхньою довгою історією відносин багато хто запитує, чи знав Джей-Зі про ймовірну неправомірну поведінку скандального репера. Хоча Джей-Зі успішно зберіг свою репутацію, деякі критики припускають, що його мовчання може означати співучасть. У міру розгортання цієї історії Бейонсе, схоже, прагне змінити своє публічне обличчя, приєднавшись до того, що перегукується з її цінностями.

Нещодавно Бейонсе приєдналася до віцепрезидентки Камали Гарріс на мітингу в Х’юстоні. Цей момент викликав хвилювання та цікавість. Представлена своєю матір’ю Тіною Ноулз і підтримана своєю колишньою колегою по гурту Destiny’s Child Келлі Роуленд, Бейонсе сказала: «Ми стоїмо на порозі величезних змін. Я тут не як знаменитість. Я тут як мати, яку хвилює світ, у якому живуть наші діти». Її слова викликали резонанс у натовпі.

Присутність Бейонсе на мітингу знаменує значний крок у її кар’єрі, оскільки вона публічно підтримує Гарріс та бере участь у важливих розмовах про репродуктивні права та єдність суспільства. «Давайте зробимо це. Пані та панове, щиро, голосно вітайте в Техасі наступного президента Сполучених Штатів Камалу Гарріс», — заявила вона, заручившись підтримкою кандидатки від Демократичної партії.

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Зробивши цей крок, Бейонсе, схоже, звертається до власної розповіді, намагаючись дистанціюватися від будь-яких потенційних наслідків, пов’язаних із звинуваченнями P. Diddy. Її стратегічний крок у підтримці Гарріс відображає бажання зосередитися на позитивних змінах, а не бути втягнутою у негатив. Крім того, її пісня Freedom, яка стала гімном кампанії Гарріс, демонструє відданість Бейонсе відстоюванню ідей, які піднімають маргіналізовані голоси.

У міру розвитку ситуації стає зрозуміло, що Бейонсе активно працює над тим, щоб йти шляхом, який відповідає її цінностям і пріоритетам. Виконуючи свою роль на політичній арені, вона зміцнює свою ідентичність не лише як суперзірки, але й як пристрасного прихильника соціальної справедливості, відокремлюючи себе від суперечок, які можуть заплямувати її імідж.

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Раніше повідомлялося, що американська співачка Тейлор Свіфт відкрито заявила про підтримку Камали Гарріс на виборах президента США, що може мати суттєвий вплив на молодих виборців. Після цього виступу співачки на неї накинувся Трамп, який написав: «Я ненавиджу Тейлор Свіфт».

Бейонсе на мітінгу у Х’юстоні. Фото Getty Images

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