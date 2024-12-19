Шукав кілера, перебуваючи у СІЗО: СБУ запобігла замовному вбивству свідка у справі про мільйонний хабар (фото)

Служба безпеки України, яка цього року разом з НАБУ СБУ викрила на отриманні півмільйонного хабаря заступника міністра енергетики, запобігла замовному вбивству ключового свідка у ще одній справі про хабарництво.

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Як повідомляють в СБУ, йдеться про полковника Служби безпеки України, якому пропонували мільйон доларів за сприяння у рейдерському захопленні видобувної компанії на Вінниччині. Це сталося навесні 2024 року.

Тоді полковник спецслужби доповів про «вигідну пропозицію» керівництву, після чого рейдерів затримали. Але справа на цьому не закінчилася. Так, керівник злочинної групи, який перебуває в СІЗО, намагався через кримінальників, що мали відповідні зв'язки на волі, знайти кілера для ліквідації свідка.

«Перебуваючи під вартою у Київському слідчому ізоляторі, підозрюваний підшукував співучасників. Він повідомив про свій умисел іншому ув’язненому, якому доручив знайти виконавців вбивства за гроші та надав йому анкетні дані й актуальні маршрути пересування викривача. Також підозрюваний збирав гроші у сумі 50 тис доларів США. Для цього він залучив свого співучасника, який також перебував у Київському СІЗО за спробу дачі неправомірної вигоди співробітнику СБУ», — додали в Офісі генпрокурора.

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Втім, спробу організації замаху викрили ще на етапі підготовки до злочину.

Якщо раніше рейдеру інкримінували ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), то наразі йому повідомлено про нову підозру — за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (підготовка до вчинення замовного вбивства). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що раніше в СБУ повідомляли про викриття найбільшої російської мережі в Україні — агенти фсб у п'яти областях на замовлення ворога намагалися визначити місця базування літаків F-16. Були викриті 12 агентів та їхніх інформаторів.

Фото СБУ

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