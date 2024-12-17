Полювали на F-16: СБУ знешкодила агентурну мережу росіян у п'яти областях України (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала найбільшу мережу агентів рф, яка спеціалізувалася на «полюванні» за F-16 в Україні. Про це повідомили у відомстві.

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«Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Зловмисники шпигували за Силами оборони одразу у 5-х регіонах України. За результатами спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них — дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою», — йдеться у повідомленні.

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Колаборанти діяли окремо один від одного і замикалися на керівника агентурної групи, який перебував на Дніпропетровщині.

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«Для конспірації він використовував підроблені „документи прикриття“, на кшталт фейкового „посвідчення волонтера“ та „активіста-антикорупціонера“. До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією рашистів, могли базуватися літаки F-16. Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів», — повідомили в СБУ.

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Щоб отримати розвіддані фігуранти «втемну» використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових районах.

«У разі одержання попередніх відомостей агенти виходили на місцевість для проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей. Спочатку учасники агентурної групи „звітували“ резиденту, а далі він передавав інформацію своєму російському куратору. Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок, затримала його організатора і 4-х ключових спільників. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в Одесі знешкодили диверсантів.

Фото: СБУ

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