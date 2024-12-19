15 грудня у Києві відбулася історична подія для українського спортивного маркетингу — церемонія нагородження SBC Ukraine Awards. Це премія, яка об’єднує найкращих спортсменів, тренерів, менеджерів, журналістів та меценатів у розвитку спортивної галузі та визначає найкращі інноваційні проєкти та ключові фігури у спортивному маркетингу.

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Ведучими церемонії став квартет відомих облич українського телебачення: Олексій Душка, ведучий ранкового шоу «Прокидайся» на телеканалі «Ми — Україна+», Олег Панюта та Юлія Галушка, ведучі інформаційно-аналітичних проєктів телеканалу «Ми — Україна», Олександра Кучеренко, ведуча медіасервісу MEGOGO, спортивна журналістка, «Міс Україна».

Урочиста церемонія нагородження пройшла в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. Протягом двох місяців всі представники спортивної спільноти мали змогу подавати власні кейси. Цього року премії вручали у понад 20 категоріях, серед яких: «Креатив року», «Благодійний проєкт року», «Спортивний журналіст року», «Подія року», «Спортсмен року» та інші. Склад журі включав понад 60 експертів з різних галузей, зокрема відомих спортсменів, маркетологів та медійників.

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Олександр Усик — «Спортсмен року» за версією SBC Ukraine Awards 2024

«Це був визначний рік для українського спорту, багатий на гучні події, великі перемоги та чудові приклади співпраці бізнесу й спорту. Вдячний нашому журі за безпристрасне суддівство та щиро вітаю переможців із заслуженими нагородами!» — зазначив CEO Sport&Business Club Ukraine Олексій Брага.

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Спортсменом року, за версією SBC Ukraine Awards 2024, став боксер Олександр Усик, кращою спортсменкою — фехтувальниця Ольга Харлан, яка також отримала премію «Креатив року» за співпрацю з журналом Playboy. Подією року судді визнали історичні бронзові медалі української команди на Чемпіонаті світу з футзалу. Кращим сайтом спортивної організації, на думку журі, стала сторінка ФК «Кривбас», а «Спортивною організацією року» було визнано Федерацію фехтування України.

Ольга Харлан — «Спортсменка року» за версією SBC Ukraine Awards 2024

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Перемогу у категорії, що відзначає найвпливовіші та найбільш креативні маркетингові кампанії, отримала українська компанія FAVBET зі спонсорським проєктом «Гра розкриває тебе». Відзнаку також отримала CS2-команда FAVBET Team, що стала «Кіберспортивною організацією року».

Спонсорський проєкт «Гра розкриває тебе» від FAVBET — «Рекламна кампанія року» за версією SBC Ukraine Awards 2024

Відзначили на премії й декілька важливих соціальних проєктів. Кращим соціальним проєктом року на SBC Ukraine Awards 2024 визнали «Лігу аеророзвідки» від УПЛ та 1+1, а проєкт «#БитваЗаСвітло» DTEK провели спільно з Олександром Усиком, він отримав спеціальну відзнаку «Визнання року».

Раніше повідомлялося, що VBET Ukraine заплатив до держбюджету потрійну вартість за ліцензію на букмекерську діяльність.

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