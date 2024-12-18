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VBET Ukraine заплатив до держбюджету потрійну вартість за ліцензію на букмекерську діяльність

10:46 18 грудня 2024
VBET Ukraine

Державна казначейська служба України підтвердила надходження на свої рахунки 117 млн грн від ТОВ «Вбет Україна» (бренд VBET Ukraine) у якості платні за ліцензію на проведення букмекерської діяльності.

При цьому VBET Ukraine вже четвертий рік поспіль сплачує до бюджету ліцензійний платіж у потрійному розмірі.

Минулого року VBET Ukraine передоплатою здійснив платежі за ліцензію на проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ліцензію на проведення азартних ігор в покер: 23,4 та 6 млн грн відповідно.

VBET Ukraine є одним з найбільших учасників ринку азартних послуг в Україні. Окрім надання якісних та сучасних технологічних послуг своїм клієнтам, компанія продовжує свою соціальну та благодійну діяльність.

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