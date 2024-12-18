VBET Ukraine заплатив до держбюджету потрійну вартість за ліцензію на букмекерську діяльність

Державна казначейська служба України підтвердила надходження на свої рахунки 117 млн грн від ТОВ «Вбет Україна» (бренд VBET Ukraine) у якості платні за ліцензію на проведення букмекерської діяльності.

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При цьому VBET Ukraine вже четвертий рік поспіль сплачує до бюджету ліцензійний платіж у потрійному розмірі.

Минулого року VBET Ukraine передоплатою здійснив платежі за ліцензію на проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ліцензію на проведення азартних ігор в покер: 23,4 та 6 млн грн відповідно.

VBET Ukraine є одним з найбільших учасників ринку азартних послуг в Україні. Окрім надання якісних та сучасних технологічних послуг своїм клієнтам, компанія продовжує свою соціальну та благодійну діяльність.

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