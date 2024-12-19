Справа Жизель Пеліко: чоловік-збоченець отримав максимальний термін

Суд у Франції ухвалив вирок у справі Домініка Пеліко, який протягом десяти років таємно давав своїй дружині Жизелі наркотики, а потім запрошував у гості чоловіків, які гвалтували жінку. Все це він знімав на відео. Поліцейські, які досліджували ці записи, зафіксували 200 випадків зґвалтування.

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Отже, разом із чоловіком, який прожив у шлюбі з дружиною кілька десятиліть, на лаві підсудних опинилися півсотні його спільників, яких вдалося впізнати. Як пише ВВС, 72-річному Домініку Пеліко дали максимальний термін — 20 років в'язниці. Інші підсудні отримали від 3 до 15 років ув'язнення.

Видання зазначає, що постраждала жінка відмовитиметься від свого права на анонімність судового процесу. Ця справа розбурхала не лише Францію, а й стала резонансною у багатьох країнах світу.

«Я хочу, щоб будь-яка жінка, яка прокинеться одного ранку без спогадів про минулу ніч, пам'ятала мої слова. Щоб жодна жінка не стала жертвою хімічного підпорядкування. Мене принесли у жертву на вівтар пороку, і ми маємо говорити про це», — цитують журналісти слова Жизелі Пеліко.

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Нагадаємо, що навесні цього року у Франції заарештовували актора Жерара Депардьє. Його звинувачували у сексуальних домаганнях у відношенні до двох членів знімальних команд.

Фото Pixabay

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