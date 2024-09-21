Дві сотні зґвалтувань за 10 років: у Франції судять пенсіонера-збоченця

Французький суд розглядає справу про зґвалтування, яка шокувала не тільки французів, а й жителів багатьох країн світу.

Як виявилося під час суду, житель невеликої комуни Мазан 10 років накачував дружину наркотичними речовинами, запрошував інших чоловіків, щоб вони її ґвалтували, й записував усе це на камеру.

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Про це пишуть французькі ЗМІ.



Йдеться про француза Домініка Пеліко, якого у 2020 році затримали за вуайєризм в одному з супермакетів у комуні. Пеліко ходив по магазину і фотографував спідню білизну жінок. Охоронець магазину викликав поліцію.

Приїхавши на місце, місцева поліція вилучила у Пеліко його телефон. На ньому співробітники знайшли купу відео та фотографій жінок, які ні про що не підозрюють.

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Правоохоронці на комп'ютері Пеліко в папці під назвою «ABUS» (зловживання — прим. ред.) виявили архів з величезною кількістю відео, де невідомі чоловіки ґвалтували жінок і зокрема дружину Пеліко, доки вона перебувала під дією сильнодіючих речовин.

Кожен ролик лежав в окремих папках, а в назвах вказані можливі імена ґвалтівників: Гастон, Пожежний Кріс і так далі.

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Записи були зроблені в період з липня 2011 року по жовтень 2020 року. Правоохоронці зафіксували 200 випадків зґвалтування. З 83 осіб, які були присутні на відео, було пізнано 50 потенційних злочинців віком від 26 до 74 років, у тому числі й сам Пеліко.

Суд над збоченцями розпочався лише через чотири роки — 2 вересня 2024 року. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

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На останньому судовому засіданні, яке відбулося 17 вересня, Пеліко визнав свою провину, але заявив, що він «ґвалтівник, як і всі інші в цій залі».

Про свою дружину, на якій Пеліко був одружений 50 років, але яка тепер розлучилася з ним, він сказав: «Вона цього не заслужила». Про те, що Пеліко думає про решту ґвалтівників, він лише відповів, що «вони всі знали».

Жорстоке поводження з дружиною було «невід'ємною частиною його життя», заявив Пеліко у суді. Він неодноразово повторював: «Збоченцями не народжуються, ними стають».

Видання пише, що дії Пеліко були пов'язані з жорстоким поводженням, яке він зазнав у дитинстві. Насильник повідомив, що у віці дев'яти років його зґвалтувала медсестри у лікарні, коли він лікувався від травми голови.

Також Пеліко розповів, що у віці 14 років, працюючи підмайстром на будівництві, став свідком групового зґвалтування жінки, яку він назвав інвалідом, та був змушений взяти у ньому участь.

У ході слухання з'ясувалась ще одна подробиця. Пеліко нібито знімав дружин своїх двох синів, встановивши приховану камеру у ванних кімнатах, якими вони користувалися.

Сама дружина ґвалтівника нічого не знала про те, що відбувається. Вона страждала незрозумілою втратою пам'яті та гінекологічними проблемами. Жизель думала, що в неї почалася хвороба Альцгеймера.

жінка збоченця та її адвокат

ЗМІ дізналися, жінка шість разів була зґвалтована ВІЛ-інфікованим чоловіком, який не застерігався.

Сам Пеліко склав тест на ВІЛ у 2019 році, оскільки турбувався про своє здоров'я. Але чоловіків, які приходили до нього додому, вдягати презервативи не просив.

На лаві підсудних, крім Пеліко, перебувають 50 інших чоловіків. Деякі з обвинувачених зізналися, що Пеліко сказав їм, що підсипав наркотики своїй дружині, тоді як інші стверджують, що вважали, що вони брали участь у «іграх» подружжя.

Дружина Пеліко зажадала, щоб судовий процес був відкритим для громадськості, щоб підвищити поінформованість про використання наркотиків для сексуальних знущань.

Раніше «ФАКТИ» писали про факти зґвалтування дітей, а також про сексуальне насильство над жінкою у нічному клубі Барселони, в якому винний ексгравець «Барселони», «Ювентуса», «ПСЖ» та збірної Бразилії Дані Алвес.

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