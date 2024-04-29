Легенду світового кіно заарештовано у Парижі

Відомого французького актора Жерара Депардьє 29-го квітня було затримано в Парижі. Приводом стали звинувачення в сексуальних домаганнях по відношенню до двох членкинь знімальних команд. Про це повідомляють Daily Mail та BFM TV.

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«Пана Депардьє було викликано до паризького поліцейського відділку, зараз його затримано», — розповів інформатор, дотичний до слідства.

«Його допитують щодо двох імовірних випадків сексуальних домагань, які мали місце в 2014-му та 2021-му році», — додало джерело.

Як заявляє перша позивачка, кінодекораторка, яку звати Амелі, під час зйомок фільму «Зелені віконниці» в 2021-му році Депардьє затиснув її між своїх стегон, став торкатися її талії, грудей та сідниць і сказав, що має намір засунути свою «велику парасольку» в її вагіну. Як заявила жінка, актор діяв «із феноменальною силою», і вивільнитися з цієї «вовчої пастки» їй вдалося лише з допомогою третьої особи, яка втрутилася.

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На вимогу знімальної групи Депардьє вибачився перед Амелі за свою поведінку, але відзначив, що робить це тому, що змушений. Проте продовжив її ображати і називати «шльондрою».

Друга позивачка, ім'я якої не розкривається, працювала продакшн-асистенткою на зйомках стрічки «Чарівник і сіамці» у 2014-му. Вона стверджує, що Жерар неодноразово торкався інтимних частин її тіла та робив непристойні пропозиції.

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У грудні 2023-го року скоїла суїцид одна з них, акторка Еммануель Дебевер. Її смерть пов'язують із виходом скандального документального фільму «Жерар Депардьє: падіння огра», в якому розказується про домагання актора.

Сам Депардьє своєї провини категорично не визнає.

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«Я ніколи, ніколи не кривдив жінки», — заявляв він.

«Я — не ґвалтівник і не хижак», — наполягав актор.

Як писали «ФАКТИ», загалом 13 жінок звинуватили Депардьє в сексуальних домаганнях.

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