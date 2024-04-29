39.44 / 39.93 42.33 / 43.00
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Легенду світового кіно заарештовано у Парижі

17:05 29 квітня 2024
Жерар Депард&#39;є

Відомого французького актора Жерара Депардьє 29-го квітня було затримано в Парижі. Приводом стали звинувачення в сексуальних домаганнях по відношенню до двох членкинь знімальних команд. Про це повідомляють Daily Mail та BFM TV.

«Пана Депардьє було викликано до паризького поліцейського відділку, зараз його затримано», — розповів інформатор, дотичний до слідства.

«Його допитують щодо двох імовірних випадків сексуальних домагань, які мали місце в 2014-му та 2021-му році», — додало джерело.

Як заявляє перша позивачка, кінодекораторка, яку звати Амелі, під час зйомок фільму «Зелені віконниці» в 2021-му році Депардьє затиснув її між своїх стегон, став торкатися її талії, грудей та сідниць і сказав, що має намір засунути свою «велику парасольку» в її вагіну. Як заявила жінка, актор діяв «із феноменальною силою», і вивільнитися з цієї «вовчої пастки» їй вдалося лише з допомогою третьої особи, яка втрутилася.

РЕКЛАМА

На вимогу знімальної групи Депардьє вибачився перед Амелі за свою поведінку, але відзначив, що робить це тому, що змушений. Проте продовжив її ображати і називати «шльондрою».

Друга позивачка, ім'я якої не розкривається, працювала продакшн-асистенткою на зйомках стрічки «Чарівник і сіамці» у 2014-му. Вона стверджує, що Жерар неодноразово торкався інтимних частин її тіла та робив непристойні пропозиції.

РЕКЛАМА

У грудні 2023-го року скоїла суїцид одна з них, акторка Еммануель Дебевер. Її смерть пов'язують із виходом скандального документального фільму «Жерар Депардьє: падіння огра», в якому розказується про домагання актора.

Сам Депардьє своєї провини категорично не визнає.

РЕКЛАМА

«Я ніколи, ніколи не кривдив жінки», — заявляв він.

«Я — не ґвалтівник і не хижак», — наполягав актор.

Як писали «ФАКТИ», загалом 13 жінок звинуватили Депардьє в сексуальних домаганнях.

135

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

прибирання

Раковина сяятиме кілька тижнів, а унітаз пускатиме сонячні зайчики: секретні трюки для чищення сантехніки

Чумацький шлях

Овнів дратуватиме керівництво, а Водолії можуть припуститися помилки через неуважність: що передбачають зірки на понеділок, 29 квітня

Гарний урожай томатів

Перші пасинки не видаляйте: як збільшити урожай помідорів у 8 разів — саджаємо томати по методу Маслова

паски

Євген Клопотенко показав, як готувати незвичайну та смачну паску-крафін — зможе кожна господиня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту