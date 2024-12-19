Мобілізація заброньованих: ЗСУ відреагували на скандальну ситуацію

В Сухопутних військаз ЗСУ відреагували на повідомлення щодо примусової мобілізації заброньованих військовозобов'язаних, про що розповідав член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Військові назвали таку інформацію «маніпулятивною» та звернулися до керівництва підприємств та установ, які відповідальні за бронювання співробітників.

«Відповідно до постанови, після формування та підписання списку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично. Бронювання, які були оформлені без використання засобів Порталу Дія, не з’являються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично», — йдеться у повідомленні.

В Сухопутних військах додали, що в такому випадку для зарахування військовозобовязаного на спеціальний військовий облік органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, подають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання.

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Без наявності такого повідомлення про бронювання у ТЦК та СП нема підстав для внесення даних про бронювання в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«У разі відсутності інформації про бронювання працівника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідальним особам органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що процес бронювання працівників виключено через «Дію» запустили з 1 грудня поточного року. Таку заявку має подати керівник підприємства чи установи за умови дотримання певних вимог. Зокрема, про критичність роботи компанії та наявності у працівника зарплати не менше 20 тисяч гривень.

Фото «АрміяІнформ»

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