В Україні змінили правила бронювання працівників: чого чекати після 1 грудня

Кабмін вніс нові зміни до правил бронювання працівників. Тепер процес буде проходити виключно через портал «Дія», повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ВІДЕО ДНЯ

«Раніше була опція бронювання через „Дію“ та офлайн. З 1 грудня буде лише онлайн, це розв'яже проблему з тривалим опрацюванням документів», — зазначив він.

За його словами, нових працівників підприємства зможуть бронювати одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба.

При цьому зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Але це не стосується державних і комунальних підприємств, а також резидентів «Дія.City».

РЕКЛАМА

За новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати 3-м критерієм:

- середня зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч гривень;

РЕКЛАМА

- відсутність податкових боргів;

- критерій вибирати самостійно з переліку:

РЕКЛАМА

- резидентство в «Дія.City»;

- 1,5+ млн євро сплачених податків за рік;

- 32+ млн євро надходжень;

- важливість для національної економіки чи потреб тергромади.

Для отримання чи підтвердження критичності необхідно зібрати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подати до профільного держоргану.

Усі підприємства, які мають статус критичних станом на 1 грудня, зберігають його до 28 лютого 2025 року.

Але протягом цього часу центральні органи влади мають розробити нові критерії. А всім без винятку підприємствам слід пройти процедуру підтвердження їхньої «критичності».

За інформацією нардепа Олександра Федієнка, додали до бронювання фахівців стоматології, протезистів, техніків, тощо.

Також військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств та установ, які включаються до списків, повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову на військову службу.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні завершився період, який було відведено на перегляд критеріїв бронювання військовозобов'язаних та критеріїв критичності для підприємств.

86

Читайте нас у Facebook