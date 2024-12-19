Розпочато відбір вступників до інституту СБУ: що для цього потрібно

Наша країна сьогодні переживає надскладні часи, відстоюючи свою незалежність та суверенітет. У цей критичний момент особливо гостро постає питання забезпечення національної безпеки. Саме тому підготовка висококваліфікованих фахівців для Служби безпеки України є одним з пріоритетних завдань держави.

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«Інститут Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

запрошує на навчання випускників закладів середньої та вищої освіти для здобуття повної вищої освіти за спеціальностями D8 „Право“ (бакалавр, магістр) (081) та K9 „Правоохоронна діяльність“ (магістр) (262) в кращому юридичному військовому навчальному підрозділі України», — повідомили «ФАКТАМ» у пресслужбі НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Досвідченим педагогічним колективом інституту викладаються класичні, прикладні правничі та спеціальні навчальні дисципліни, після чого курсанти опановують основні навички та проходять спеціальну підготовку за наступними напрямками:

• Досудове розслідування в органах СБУ;

• Основи державної безпеки, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

• Правове забезпечення оперативно-службової діяльності;

• Інформаційна безпека та кібербезпека;

• Тактико-спеціальна й оперативно-тактична підготовка;

• Тактична медицина;

• Керування БПЛА та квадрокоптерами;

• OSINT (розвідка на основі відкритих джерел) та інші.

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Серед переваг інституту:

• 100% працевлаштування до СБУ;

• Гарантоване державою соціальне забезпечення;

• Навчання та проживання за рахунок державного фінансування, медичне і речове забезпечення;

• Гідне грошове забезпечення;

• Потужна спортивна інфраструктура, участь у спортивних змаганнях, а також формування спортивного духу й моральних цінностей;

• Дружній згуртований колектив, в якому формується офіцерське братерство;

• Професійно орієнтоване навчання із залученням досвідчених чинних співробітників практичних підрозділів, регулярне проходження практики у підрозділах та органах СБУ;

• Ефективна система формування лідерських якостей, гармонійної та всебічно розвинутої особистості під гаслом «лідерство — це мистецтво втілення мрій»;

• Активна співпраця з міжнародними партнерами;

• Офіцерське звання після випуску.

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В інституті постійно функціонують спортивні секції:

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• З військово-спортивного багатоборства;

• Рукопашного бою;

• Військово-прикладного плавання;

• Прикладної стрільби.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю D8 «Право» приймаються громадяни України, які отримали повну загальну середню освіту та не мають військових звань осіб офіцерського складу.

На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю D8 «Право» (081) приймаються громадяни України, які не мають військових звань осіб офіцерського складу та здобули ступінь бакалавра за спеціальністю D8 «Право» (081) або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.30 401 «Правознавство», 6.30 202 «Міжнародне право».

На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю K9 «Правоохоронна діяльність» (262) приймаються громадяни України, які здобули ступінь бакалавра та не мають військових звань осіб офіцерського складу без вимог до спеціальності отриманого ступеня вищої освіти.

Строк навчання в інституті становить:

- для здобуття ступеня бакалавра — 4 роки;

- для здобуття ступеня магістра — 1 рік і 5 місяців.

Прийом заяв на вступ до інституту вже розпочато і триватиме до 1 березня 2025 року (незалежно від наявності на цей момент в абітурієнта документів про здобуття відповідної освіти).

Глибока спеціалізована професійна підготовка в одному з найкращих юридичних вишів України створює надійний базис для успішної кар’єри у спецслужбі.

Маєш питання — залишай їх у формі: https://forms.gle/WTD5YmSERt3mYg94A

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