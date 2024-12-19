Ми вдаримо туди «Орєшніком»: путін погрожує застосувати по Києву балістику, яку не збиває ППО

В москві, де нещодавно під боком у путіна вбили російського генерала і військового злочинця Ігоря Кирилова, президент рф вийшов на традиційну пряму лінію з народом.

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Диктатор почав виступ з досить передбачуваного опису економічних успіхів рф. А коли «народ» поскаржився на високі ціни, путін заспокоїв: «Зростання цін — річ погана, але загалом, сподіваюся, ми можемо впоратись».

Також російський народ в особі головреда пропагандистського агентства ТАСС поцікавився перебігом «спеціальної воєнної операції». На що путін зазначив, що «війна — це двіжуха», але просування йде по всій лінії фронту, і російські війська повертають території, та й загалом росія рухається до вирішення своїх першочергових завдань.

Під час пресконференції за допомогою зрежисованих запитань «простих росіян» путін вдався до чергових залякувань і шантажу. Так, росіяни начебто попросили диктатора вдарити «Орєшніком» ще раз і знищити «бандерівську верхівку». путін спочатку розповів, що в Україні у нього є свої «хлопці».

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«Нам є, з ким розмовляти в Україні, там багато наших хлопців, тих, хто хоче позбавити свою країну від нацистського режиму», — сказав російський диктатор. А потім почав хвалити балістичну ракету «Орєшнік», заявивши, що жодна система ППО не здатна її збити.

«Пропоную Заходу експеримент… Вказати ціль у Києві, стягнути туди всю свою ППО, а ми вдаримо туди „Орєшніком“. І подивимося на результат», — заявив путін.

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Раніше повідомляли про те, чому в найближчі дня росія може завдати удару по Україні «Орєшніком».

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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