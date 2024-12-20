Як безпечно перевезти парфуми в літаку: ці поради стануть у нагоді

Подорожі дуже важливі для психічного відновлення та перезавантаження. Подорож літаком надзвичайно зручна, але має певні обмеження. Найбільшою проблемою для нас є всі рідини. Як перевезти парфуми, щоб не віддавати їх персоналу під час реєстрації багажу, і чи варто купувати їх у зоні дьюті-фрі? Так, ви можете безпечно і законно провозити парфуми в літаку, але ви повинні дотримуватися певних обмежень. Якщо ви збираєтеся брати їх із собою в ручній поклажі, ви повинні дотримуватися загальних правил перевезення рідин. Нагадаємо, як зрозуміти, що улюблені парфуми зіпсувалися.

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Всі рідкі продукти не повинні перевищувати 100 мл. При бажанні ви можете перелити частину парфумів у спеціальні туристичні картриджі. Крім того, всі рідини повинні бути упаковані в прозорий пакет (розміри не більше 20×20 см) і не повинні перевищувати один літр, пише polki. Цікаво, що в деяких аеропортах або авіакомпаніях існують додаткові правила, згідно з якими 100 є граничним значенням незалежно від одиниці виміру.

Парфуми можна легко перевозити в зареєстрованому багажі, незалежно від їх місткості. Тож якщо ви зважитеся на цю додаткову опцію, не забувайте ретельно захищати парфуми та інші рідкі елементи. До багажу, призначеному для зберігання у трюмі літака, не завжди дбайливо ставляться, тому це може виявитися необхідним. Ви можете загорнути флакон у м’який матеріал, наприклад, одяг або рушник, або покласти її в товстий махровий носок. Якщо упаковка дуже делікатна, ви також можете використовувати поліетиленовий пакет із замком на блискавці, щоб запобігти можливому витоку. Однак пам’ятайте, що деякі країни мають власні митні правила, які накладають обмеження на рідини не тільки у ручній поклажі, а й у багажному відділенні. Завжди перевіряйте це, якщо ви не впевнені.

Практично на кожному рейсі персонал пропонує не тільки напої та їжу, а й парфуми дьюті-фрі. Оскільки вони не обкладаються податками, вони мають привабливу ціну, особливо на міжнародних рейсах.

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Нагадаємо про те, які косметичні засоби слід взяти з собою у дальню дорогу.

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