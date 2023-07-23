Дальня дорога — завжди непросте випробування, особливо якщо добиратися до місця призначення потрібно кілька діб. Проте, незважаючи на труднощі, кожна жінка прагне виглядати привабливо і навіть під час війни. Це стосується і одягу, і зачіски, і, звичайно, макіяжу.

Як фарбуватись у дальню дорогу? Які засоби декоративної косметики мають бути у косметичці? Про все це у інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла візажистка, викладачка Школи макіяжу Анна Баланюк, яка неодноразово брала участь у проєктах Ukrainian Fashion Week та Міс Україна.

«Засіб миттєвої освіжаючої дії — рум’яна»

- Коли мова йде про дорожній макіяж, зазвичай всі очікують від професійного візажиста, що він відкриє секрети надстійкого мейкапу, який бездоганно триматиметься пару днів, — говорить Анна Баланюк. — Проте такий макіяж неможливий. Наша шкіра — живий орган, і ми не можемо домовитись з нею, щоб вона на час подорожі трохи припинила свою секрецію. Тому яким би стійким не був макіяж, навіть якщо його робить суперпрофесіональний візажист, варто розраховувати, що максимально мейкап зберігатиме вигляд близько восьми годин. Вочевидь, я могла б рекомендувати у дальній подорожі користуватись лише доглядовою косметикою, але прекрасно розумію, що навіть в дорозі хочеться буди красивою.

Проте в мене є кілька порад, які допоможуть почуватись впевненою та гарною навіть в автобусі та потязі дальнього слідування. Почну, мабуть, з неочікуваного. Обов’язково треба мати у косметичці засоби для демакіяжу. Це можуть бути спеціальні серветки, які займатимуть менше місця, ніж пляшечка з міцелярною водою, та ватні диски. Адже будь-який макіяж починається з очищення. Також не варто забувати ваш зволожуючий крем та бальзам для губ. Якщо ваша дорога триває більше доби, думаю, у вас буде змога умитись і наново зробити легкий мейкап. Насправді, гарне очищення та зволоження надважливе, тому не варто нехтувати ним у подорожах.

— Яка декоративна косметика має бути у косметичці?

- Моя косметичка для подорожей дуже мінімалістична, тому я щиро рекомендую брати з собою лише найнеобхідніші та універсальні засоби. Перш за все надасть вам свіжості, навіть якщо поспати не вдалося, консилер. Варто обирати легку вологу текстуру, трохи світлішу за відтінок шкіри обличчя. Наносимо його у зону під очима та трохи біля куточків губ — і ви побачите, який миттєвий ліфтинг-ефект отримаєте.

Звісно, варто взяти з собою легку тональну основу й, можливо, ваш улюблений ВВ-крем з SPF фільтром, але це вже на перспективу — не для використання у дорозі.

Другий засіб миттєвої освіжаючої дії — рум’яна. В якості рум’ян я люблю використовувати стійку рідку помаду з рожевим підтоном. Треба взяти на кінчик пальця маленьку крапельку та розтушувати по «яблучках» щічок, трохи додати на повіки і так само пальчиком нанести на губи. Завдяки тонкому шару ефект буде дуже природнім, але стійким.

Звісно, я б радила взяти з собою у подорож хайлайтер — бажано рідкий, його теж можна наносити пальчиками, що позбавить вас необхідності брати в дорогу зайві пензлики. Бажано взяти і скульптор — краще компактний. І наостанок рекомендувала б взяти з собою олівчик, гель для брів та туш для вій, яка робить очі виразнішими.

— А яке дзеркало порадите взяти у дорогу?

— Якщо жодна з ваших палеток не має дзеркала, пораджу мати з собою не дуже велике, яке легко тримати у руці. Точно без половинки зі збільшенням, бо, по-перше, вона спотворює риси обличчя, по-друге, надає привід для пошуку недоліків, яких не видно неозброєним оком.

«Щоб нанести коректор під очі, трохи рум’ян та причесати брови, вам знадобиться лише пару хвилин»

— Чи доречна у дорозі яскрава помада?

- В дорогу я б радила обирати спокійні натуральні відтінки, але точно не бліді і не занадто яскраві. Поясню чому. Правильно підібраний відтінок помади для денного макіяжу здатен зробити шкіру обличчя свіжою та рівною за тоном, а неправильний, навпаки, може додати «зелені». Тому в ситуації, коли ми не користуємось тональною основою, варто обирати помаду, яка нас точно прикрашатиме.

За словами візажистки, правильно підібраний відтінок помади для денного макіяжу здатен зробити шкіру обличчя свіжою та рівною за тоном

Але для користування безпосередньо у відпустці, звісно, можна мати яскраву червону, вишневу або фуксієву помаду, це ідеальний спосіб швидко зробити акцент у вечірньому образі. Хоча я знаю дівчат, які користуються червоною помадою кожен день, це невід’ємна частина їх образу, і дорога, звісно, не привід змінювати цю традицію. На щастя, ми живемо в такий час, коли можна бути собою у будь-якій ситуації, жорсткі рамки дрес-кодів потроху розмиваються.



— А чи варто брати у дорогу тіні?

- Якщо ви звикли користуватись тінями в повсякденному макіяжі, то варто їх мати їх із собою. Але зазначу, що моя ідеальна палетка для подорожей складається всього з трьох матових відтінків: світлого (але не білого), темного (як темний шоколад, але не рудого) і середнього (світлого сіро-коричневого, це, до речі, може бути ваш скульптор). Блискітки та перламутрові засоби, на мою думку, варто залишити вдома. До речі, перламутрові текстури на повіках, на жаль, майже нікого не прикрашають. Якщо вам дуже захочеться блиску на очах, у вашій косметичці для цього вже є хайлайтер.

— Можливо, не варто фарбуватись у дорогу взагалі?

- Це залежить тільки від вашого відчуття комфорту. Якщо ви добре почуваєтесь без мейкапу, то й у дорозі косметика буде здаватись вам зайвою. Якщо ви, як кажуть, навіть сміття не виносите без тонального крему, то не трапиться нічого поганого, якщо зробите легкий макіяж, який надасть вам відчуття комфорту та впевненості. За умови звісно, що через 8−10 годин ви зможете умитись, нанести зволожуючий крем та поновити макіяж за необхідності. Насправді, щоб нанести коректор під очі, трохи рум’ян та причесати брови, вам знадобиться лише пару хвилин.

«Матуючі серветки обов’язково мають бути у вашій косметичці, якщо маєте жирну шкіру обличчя»

— Анно, які маєте власні дорожні лайфхаки?

- У мене є два засоби які допомагають свіжо виглядати навіть у довгій дорозі. Перший -- це сяюча база під макіяж. Наносьте її тонким шаром по периферії обличчя (не по центру) і завдяки легкому сяянню світловідбиваючих часточок виглядатимете так, ніби користуєтесь фільтром з інстаграму. А другий лайфхак --це стійка гелева підводка для очей, яка навіть при вмиванні водою залишається на очах. Якщо ви, як і я, любите стрілочки, то можна намалювати їх перед виїздом, а в дорозі не нехтувати вмиванням, бо вони все рівно залишаться з вами. Змити їх можна буде спеціальним засобом вже коли дістанетесь пункту призначення.

Анна Баланюк: «Обожнюю робити макіяж, який робить жінку візуально такою, неначе вона щойно повернулась з гарного відпочинку, а не від візажиста»

— Чимало жінок користуються матуючими серветками. Які ще спеціальні засоби можете порадити?

- Матуючі серветки обов’язково мають бути у вашій косметичці, якщо маєте жирну шкіру обличчя. І в подорожі, і у повсякденні при появі зайвого блиску на обличчі, варто спочатку легенько промокнути його серветкою, а тільки потім наносити пудру. До речі, раджу обирати розсипчасту пудру та наносити її м’яким пензлем. В такому випадку ви не ризикуєте під кінець дня носити шар косметики товщиною з палець. Також раджу завжди брати у дорогу термальну воду для обличчя, яка нормалізує водний баланс шкіри та дуже приємно її освіжає. Якщо досі цього не робили, спробуйте — ви мені точно подякуєте за цю пораду.

Підсумовуючи, варто сказати, що в дорозі вам потрібні засоби для очищення і зволоження шкіри обличчя та губ. З декоративних засобів у косметичці обов’язково мають бути коректор, стійка помада (вона ж і рум’яна), хайлайтер та туш для вій. Але якщо ви палко закохані у бронзер, червону помаду або блискітки, то, звісно, не варто залишати їх вдома.

— Хочу уточнити, чи не руйнує термальна вода макіяж.



— Ні, навіть навпаки завдяки мінеральним часточкам у складі, висихаючи, вона створює шар, що фіксує мейкап. За таким же принципом працюють фіксуючі спреї.

— Яке ваше професійне кредо?

- До кожної своєї клієнтки я ставлюсь як до голлівудської зірки на червоній доріжці. Завжди хочу підкреслити індивідуальність кожної. Я обожнюю робити макіяж, який робить жінку візуально такою, неначе вона щойно повернулась з гарного відпочинку, а не від візажиста. Для мене кожна людина красива по-своєму і підкреслювати цю красу моя улюблена частина роботи.

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Фото з альбому Анни Баланюк

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