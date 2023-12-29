«Подорожі дуже важливі для психічного відновлення та перезавантаження», — експертка з туризму Марина Білоножко

Зимовий туризм має свої особливості та переваги. Для тих, хто вирушає у теплі краї, на море, зима стає значно коротшою. Й сама можливість потрапити із зими в літо — це казка наяву. А любителі гірськолижного відпочинку отримують можливість насолодитися справжньою зимою — зі снігом, морозом, який рум’янить щічки, неймовірними краєвидами. Й головне — покататися досхочу на лижах. Незабутні враження від подорожей зазвичай залишаються у людей на все життя. Про особливості зимового відпочинку «ФАКТАМ» розповіла експертка з туризму, невістка народних артистів України Світлани та Віталія Білоножків Марина Білоножко, яка раніше розповідала про подорожі автобусом за кордон. Також вона дала читачам чимало корисних порад щодо подорожей у теплі краї та на гірськолижні курорти.

«Вирушаючи у теплі краї, не забудьте взяти захисний крем від сонця»

— Переважна більшість тих, хто сьогодні подорожує, — це мами з дітьми або люди пенсійного віку, яким понад 60 років, — говорить Марина Білоножко. — Сфера туризму працює в Україні, попри війну. І це дуже важливо. Неможливо жити в одному негативі, який травмує психіку людей. Артисти записують нові пісні, косметологи пропонують нові процедури, індустрія моди — нові колекції. Кожен має якісно працювати у своїй сфері та робити життя наших співвітчизників кращим. Подорожі дуже важливі для психічного відновлення людей, перезавантаження, адже постійні повітряні тривоги, страх за життя близьких не додають здоров’я. Особливо важливо дбати про психічний стан дітей, адже їхня психіка надзвичайно вразлива.

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— Знаю, що нещодавно ви повернулися з професійного туру з Єгипту, де вивчали нові можливості відпочинку. Що вас особливо вразило у цій країні?

— Єгипет мене вразив тим, що туристична галузь розвивається дуже швидкими темпами. Востаннє я була в цій країні у 2020 році. Відтоді з’явилось ще чимало нових готелів міжнародних мереж дуже високого рівня. А у тих, які побудовані раніше, відбувається реновація. Вони намагаються вийти на новий рівень, змінюють концепцію та покращують сервіс.

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— Які екскурсії пропонують сьогодні туристам у Єгипті?

— Варто подивитись Луксор, Долину царів, піраміди… Крім екскурсій, туристам пропонують покататися на верблюдах, взяти участь у джип-сафарі… Нова пропозиція на курортах Єгипту для туристів — сендбординг. Це катання на дошці по піщаних дюнах пустелі.

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Відпочинок в Єгипті – справжня казка. Це можливість потрапити із зими в літо

— Чимало туристів люблять кататися на квадроциклах. Деякі з них сідають за кермо вперше, і це великий ризик не тільки для них особисто, але й для інших людей, що їдуть попереду та слідом. Чи можна уникнути небезпеки?

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— Щодо катання на квадроциклах, то, дійсно, часом у людей трапляються й переломи, й струси мозку. Тож перш за все зважте ризики. Якщо все ж вирішили кататися, користуйтесь послугами перевірених ліцензованих туроператорів, а не тих, що підходять на вулиці та пропонують послуги. Варто пам’ятати, що страховка діє лише на послуги того туроператора, у якого ви придбали тур. Чимало туристів запитують і про занурення з аквалангом. Це можливо лише за наявності у туриста відповідного кваліфікаційного сертифіката. Безпека у подорожах надзвичайно важлива.

— Коли я відвідувала Єгипет кілька років назад, мені запам’яталась подорож до бедуїнів. Вони пригощали нас хлібом, рисом та… колою. Саме тому у туристів закралась думка, що це не справжні бедуїни, а сама програма — щось на кшталт театрального дійства.

— Така екскурсія має за мету перш за все показати місцевий колорит, запропонувати туристам катання на верблюдах… Їжу туристам у більшості пропонують місцеву — хлібні коржі, чай каркаде…

— Що брати з собою, вирушаючи у теплі краї?

— Передусім — захисний крем від сонця. У певних місцях знадобляться й засоби від укусів комарів. Не забудьте взяти ліки, якими зазвичай користуєтесь, бо придбати за кордоном відповідні може бути проблематично. Перш за все це ліки для шлунку, бо їжа може бути дуже гострою, незвичною.

«Всі гірськолижні курорти мають сайти, де можна дізнатись про вартість прокату екіпірування»

— А який відпочинок запропонуєте любителям кататися на лижах?

— Зараз особливо популярні гірськолижні курорти у Словенії, Туреччині, Болгарії, Італії… Казково красиві курорти в Андоррі. Як обрати напрям? Все залежить від ваших уподобань та кваліфікації як лижника. Є чимало професіоналів, які вже були в багатьох країнах, знають майже всі траси та хочуть обирати екстремальніші. Існують курорти для початківців. Є комбіновані, де зможуть кататися й досвідчені лижники, й новачки та діти…

Гірськолижні курорти – це можливість насолодитися справжньою зимою

— Що треба брати з собою у подорож на гірськолижний курорт?

— Спеціальний костюм та шолом. Лижі професійні лижники везуть зазвичай із собою. У кожному конкретному випадку потрібно заздалегідь дізнатись про доплати за такий багаж. Можливо, вигідніше й костюм, і лижі взяти на місці напрокат. Всі гірськолижні курорти мають сайти, де можна дізнатись про вартість прокату екіпірування.

-- Які нові тенденції у туризмі ви б відзначили?

-- Після ковіду чимало країн полегшили правила в'їзду. Але у зв’язку з тим, що в Україні через війну не працюють аеропорти, час перебування у дорозі для наших співвітчизників збільшився. До найближчого аеропорту доводиться добиратися майже добу. Саме тому мандрівники віддають перевагу маршрутам, де час перебування у дорозі не такий великий. Також, враховуючи, що дорога досить довга та нелегка, варто зважити, чи вистачить вам тижня на відпочинок. Можливо, варто розглянути довший період перебування на курорті, щоб перезавантажитись. Мамам з маленькими дітьми пропоную приїхати заздалегідь в країну вильоту, забронювати готель біля аеропорту, відпочити та вже з новими силами вилітати у подорож.

— Марино, яка подорож особисто вашої мрії?

— Для мене кожна країна прекрасна по-своєму. Кожна подорож -- це нові враження та позитивні емоції. Який маршрут обрала б я? Можливо, це були б Нова Зеландія з її безмежно гарними краєвидами, екзотичні острови Куала-Лумпур або острів Борнео. Також мріяла б відвідати надзвичайно мальовничу Сардинію в Італії. Світ такий дивовижний, й кожен знаходить своє місце для відпочинку та перезавантаження. Головне у цій подорожі — вилітати з мирної України всію родиною з нашого київського аеропорту. Ми з чоловіком, сином та донькою чекаємо на таку подорож з нетерпінням.

Раніше «ФАКТИ» говорили з Мариною Білоножко про те, які напрями подорожей обирають сьогодні наші співвітчизники та як уникнути некомфортних ситуацій під час поїздок.

Фото з альбому Марини Білоножко

На фото у заголовку: Марина Білоножко: «Кожна подорож — це нові враження та позитивні емоції»

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