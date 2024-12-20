Принц Вільям та Кейт Міддлтон випустили зворушливу різдвяну листівку: хто на ній зображений

Попри те, після успадкування британського трону, принц Вільям та Кейт Міддлтон планують «відомстити за принцесу Діану», відмовившись від деяких традицій, які розчаровували її, в цілому добрі та милі звички монаршої сім'ї будуть збережені.

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І серед них залишиться, звичайно, традиція випускати на Різдво святкову листівку.

Після складного для сім'ї 2024 року, насамперед через боротьбу Кейт Міддлтон з онкологією, принцеса Уельська та принц Вільям обрали зворушливий невимушений сімейний знімок у неформальній обстановці зі своїми трьома дітьми, принцами Джорджем та Луї, принцесою Шарлоттою.

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Подружжя позує на свіжому повітрі літнього сонячного дня в Норфолку, де заміська резиденція Анмер-Холл стала притулком для принцеси, поки вона відновлювалася після лікування від раку на початку цього року.

У привітанні принц та принцеса Уельські побажали британцям «дуже щасливого Різдва» і отримали у відповідь схвальні сердечка.

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Символічно, що сім'я вчора не була традиційному передріздвяному обіді королівської родини у Букінгемському палаці, оскільки знаходиться там, де було зроблено фото для листівки. Проте принц Вільям і Кейт планують провести Різдво з членами королівської родини, як завжди, у маєтку Сандрінгем.

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До речі, принц Гаррі та Меган Майкл випередили рідню на кілька днів. Проте їхня листівка стала приводом для нових теорій змови: мовляв, знімки сильно відфотошоплені: інакше чому у собаки три ноги, а дитина, яка біжить в обійми ексакторки, «не клеїться» із тротуарною плиткою.

Також стало відомо, що принц Вільям підготував сюрприз для своєї дружини Кейт— подорож на двох на архіпелаг Сіллі, який знаходиться за 45 кілометрів від південно-західного узбережжя Великобританії.

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