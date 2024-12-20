Подорожчає не тільки світло: з 1 січня варто очікувати зростання цін на багато товарів

З 1 січня 2025 року в Україні зростуть тарифи на передачу електроенергії НЕК «Укренерго». Тепер за передачу е/е доведеться платити на 30% дорожче — 686,23 грн/МВт-год. Також 32 млрд грн передбачено на покриття ПСО щодо забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

ВІДЕО ДНЯ

Подібне зростання тарифів хоча поки що безпосередньо і не позначиться на побутових споживачах — вони продовжать платити 4,32 грн за 1 кВт/год електроенергії, призведе до подорожчання інших товарів. Як стверджує голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, це безпосередньо вплине на всі товари і послуги в Україні.

За словами експерта, зростання тарифу на передачу електроенергії потягне за собою:

зростання витрат на електроенергію змусить бізнес підняти ціни на свої товари і послуги для населення;

у тариф для населення її передачу також включено, і тому постане питання про його зростання і для українців.

Особливо помітно, на думку експерта, це стане в деяких галузях, наприклад, у виробництві хлібобулочних виробів, які подорожчають, і водопостачанні — на постачання води потрібно багато електроенергії. При цьому зростання тарифу на воду не перебуває під мораторієм, а отже, його можуть підняти без особливих проблем і обговорень.

РЕКЛАМА

Що ж стосується можливого зростання тарифу на електроенергію для побутових споживачів, то з весни українці можуть платити за 1 кВт/год до 6,5 грн або на 50% більше, ніж зараз.

РЕКЛАМА

188

Читайте нас у Facebook