Дирижаблі з літерою Z: рф провокаціями на кордоні Естонії хоче показати, що вона наступна

Літальні апарати, схожі на дирижаблі, помічені естонською поліцією над кордоном, посилюють напруженість у місті Нарва. Естонські правоохоронці спочатку вирішили проігнорувати дирижабль, коли він з'явився на російському боці кордону. Але наступного дня він з'явився знову — цього разу позначений літерою «Z», символом вторгнення путіна в Україну.

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«Ми бачимо подібні речі майже щотижня», — сказав Егерт Белічев, генеральний директор поліції Естонії, під час відвідування прикордонного пункту пропуску в Нарві за день до того, як британський прем'єр-міністр сер Кір Стармер прибув до країни на саміт з питань безпеки за участю лідерів країн Балтії та Північної Європи, повідомляє telegraph.co.uk.

Напруженість на цьому кордоні, що пролягає через відкриті поля, замерзлі озера, густі ліси і безплідні болота, за словами прикордонників, різко зросла за останні місяці. Поліція заявляє, що вони спостерігають значне збільшення кількості інцидентів на кордоні, таких як інсценовані антизахідні протести, спроби контрабанди частин зброї, підробка GPS, спроби проштовхнути хвилі мігрантів через естонський кордон і зловісні трюки з літаками, такі як той, що стався біля Нарви.

Посилаючись на інцидент з дирижаблем, Белічев сказав: «росія використовує сучасні технології. Це було навмисно зроблено так, щоб усім було видно, щоб сказати: «Ми за вами спостерігаємо».

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У відповідь на вторгнення росії в Україну у 2022 році Таллінн витратив на військову допомогу Україні більше ВВП на душу населення, ніж будь-яка інша країна, і палко підтримує мрію Києва про вступ до НАТО. Ця підтримка, а також рішення Естонії запровадити обмеження на пункті перетину кордону в Нарві, яким користуються російськомовні, розлютили путіна.

«Два роки тому у нас було 18 прикордонних інцидентів, а цього року — 96, — сказав Белічев. — Ми бачили постійні спроби дестабілізувати ситуацію. Ми спостерігаємо збільшення маршрутів польотів з росії до країн міграції — багато рейсів з Іраку. І ми бачимо зростання дезінформаційних кампаній проти Естонії, а також збільшення кількості інцидентів на кордоні».

Цього тижня у столиці Естонії Таллінні лідери країн Північної Європи й Балтії зібралися на щорічний саміт Об'єднаних експедиційних сил, очолюваних Великою Британією, сил швидкого реагування, які доповнюють війська НАТО в регіоні. Виступаючи перед самітом, Ерккі Торі, старший радник уряду Естонії, заявив, що немає жодних ознак того, що російська агресія проти України та решти Європи сповільниться у 2025 році.

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«росія залишатиметься загрозою протягом дуже значного часу, ми не бачимо жодних змін у мисленні російського режиму, — сказав він. — росія розуміє, що ми будемо більш втомленими, і вони можуть пережити нас у цій агресивній війні. рф вважає, що воює з НАТО, і тому мета виправдовує засоби».

Раніше ексміністр оборони Естонії Індрек Каннік зазначив, що зараз путін взагалі не зацікавлений в переговорах.

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