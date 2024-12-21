Окупанти вдарили дронами по житлових районах Харкова та Запоріжжя: багато постраждалих (фото, відео)

Напередодні окупаційні війська знов розпочали атаку з повітря дронами-камікадзе, яка тривала й у ніч проти 21 грудня. В Харкові знов є влучання в житлову забудову.

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За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, зруйновано кілька квартир на першому та другому поверхав 9-поверховного житлового будинку, що в Салтівському районі міста.

Дрон-камікадзе вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова, фото ДСНС

В Салтівському районі шестеро постраждалих, у тому числі й 12-річна дівчинка, фото ДСНС

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На щастя, обійшлося без жертв, але шестеро людей постраждали, у тому числі й 12-річна дівчинка. У трьох харків'ян — гостра реакція на стрес, у дитини — легке осколкове поранення.

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Також були зафіксовано удар БпЛА в Київському районі — дрон-камікадзе влучив у дерево, а його уламки розлетілися. За інформацією спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, пошкоджені два приватні житлові будинки, ще близько десятьох зазнали пошкоджень.

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А у Солоницівській громаді Харківського району горіла нежитлова будівля, обійшлося без постраждалих.

Також постраждала житлова забудова й у Запоріжжі. Керівник ОВА Іван Федоров повідомив про пошкодження багатоповерхівки.

«Кількість поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до чотирьох осіб, в тому числі постраждала дитина — 12-річний хлопчик», — додав очільник ОВА.

У Запоріжжі дрон-камікадзе пошкодив багатоповерхівку, фото ОВА

Під час атаки дронів-камікадзе у Запоріжжі постраждали чотири людини, фото ОВА

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що серед постраждалих мешканців Запоріжжя - 12-річних хлопчик

Також був пошкоджений магазин, який розміщався на першому поверсі багатоповерхівки. Працівниця магазину розповіла «Суспільному», що у приміщенні пошкоджені вікна, двері та стіни. На щастя, на момент вибуху в магазині никого не було.

Один із мешканців багатоповерхівки розповів журналістам, що уламок «шахеда» влучив у вікно квартири та впав на ліжко. В той час знаходився на кухні та не постраждав.

Уламок "шахеда" впав на ліжко мешканця багатоповерівки, фото "Суспільне Запоріжжя"

Ще один чоловік з постраждалого дому розповів, що в їхній квартирі на шостому поверсі були вибиті рами та скло. В помешканні він знаходився з дружиною — інвалідом першої групи. Подружжя вже спало і скло полетіло прямо на них. Люди вціліли, але перелякалися.

А напередодні ворог вдарив балістикою по Києву — загинула одна людина, кілька десятків містян постраждали. Загарбники атакували п'ятьма ракетами «Іскандер-М"/KN-23. В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що всі ракети були збиті. Втім, їхні уламки наробили чимало біди, особливо постраждав Голосіївський район, де пошкоджено офісні та житлові будівлі, тепломагістраль, згоріли автівки. Також уламками було пошкоджено столичний костьол.

Фото ДСНС

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