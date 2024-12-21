Усик в день бою-реваншу освідчився Ф'юрі у любові (відео)

Непереможний чемпіон світу в суперважкій вазі, 37-річний українець Олександр Усик (22 перемоги, 14 з них — нокаутом), який виявився аж на 25 кг легшим за суперника, в день бою-реваншу в Ер-Ріяді за пояси WBA, WBO, WBC та IBO публічно зізнався своєму супернику, 36-річному британцю Тайсону Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия), у любові.

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«Доброго ранку, Тайсоне. Як ти? Я люблю тебе, моє жадібне пузо. Мій друг, жадібне пузо, побачимось сьогодні. Люблю тебе», — сказав Усик.

Поки ж нашого олімпійського чемпіона перед протистоянням із Циганським королем підтримала збірна України з футболу (до речі, Михайло Мудрик, який здав позитивний допінг-тест, прилетів до Саудівської Аравії та підтримає співвітчизника особисто).

Нагадаємо, що в першому поєдинку суперників у травні 2024-го Усик відправив Ф'юрі в нокдаун і переміг британця роздільним рішенням суддів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усику та Ф'юрі в бою-реванші обіцяні нечувані гонорари.

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