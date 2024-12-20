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Усик виявився на 25 кг легшим за Ф'юрі і отримав жартівливе напуття від Зеленського (відео)

22:01 20 грудня 2024
Олександр Усик та Тайсон Ф&#39;юрі

У п'ятницю, 20 грудня, на Kingdon Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулася церемонія зважування боксерів перед боєм-реваншем за титул чемпіона світу між володарем поясів WBA, WBO, WBC та IBO українцем Олександром Усиком (22 перемоги, 14 з них — нокаутом) та ексвласником титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка).

Циганський король виявився важчим за олімпійського чемпіона аж на 25 кг. Терези під Ф'юрі показали 127,45 кг, під Усиком, що вийшов із плакатом «Свободу захисникам «Азовсталі», — 102,51 кг. Щоправда, обидва боксери були у верхньому одязі.

https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/KH3gU8z2eE

У першому поєдинку вага українського боксера складала 105,91 кг, Тайсон же важив 118,85 кг.

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Після церемонії зважування суперники провели заключну дуель поглядів. Цього разу «оглядини» тривали лише кілька секунд. Не те що перша дуель поглядів — понад 10 хвилин!

До речі, перед завтрашнім боєм Усик поспілкувався з Володимиром Зеленським і отримав від президента жартівливе напуття.

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«Ми за тебе тримаємо кулаки, — сказав Володимир Зеленський. — Дуже хочеться перемоги для України. Кожна твоя перемога заряджає українців, ми всі фанати твого таланту та успіху. Британія, звичайно, нам допомагає, ми їх поважаємо, але ти, коли перемагатимеш Ф'юрі, там не сильно… Щоб вони не заборонили нам Storm Shadow».

Нагадаємо, що загальний гонорар учасників поєдинку становитиме 190 мільйонів доларів. Цього разу Усик отримає 60% від суми призових, а Ф'юрі — 40%. Нескладно підрахувати, що українець може розраховувати на 114 млн в американській валюті, а Тайсон — на 76 млн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик перед другим боєм з Ф'юрі представив ексклюзивну колекцію годинників з діамантами.

Фото X Top Rank Boxing

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