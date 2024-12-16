У команді обраного президента Дональда Трампа вважають, що у питанні підтримки України не може йтись про стратегію «порожнього чеку». Про це заявив майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц, пише CBS News.

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«Ми повинні зупинити бойові дії. І, знаєте, якщо це якийсь вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки, ми уважно подивимось, що це означає. Але до 20 січня ми також координуємо свої дії з нинішньою адміністрацією. Президент Трамп щойно сказав в інтерв'ю журналу Time, що „я вважаю, що чистий чек — це не стратегія, просто не стратегія. Це просто вічна війна, в яку ми, здається, вступаємо“. Як виглядає успіх, що відповідає нашим інтересам? Як нам закінчити війну? Хто за столом переговорів? Як посадити всі сторони за стіл переговорів, і які рамки для угоди? Це ті речі, які ми обмірковуємо з його фантастичною командою, яку він збирає», — сказав Волтц.

За словами Волтца, одразу після виборів усі, хто приїжджає до США — європейські союзники, президент Зеленський на зустрічі, що відбулася, та інші — обговорюють, як покласти край війні.

«Як нам закінчити її? Як нам зробити це так, щоб відновити стабільність, зупинити різанину і, сподіваюсь, зробити це остаточним завершенням, а не просто паузою? Це все речі, над якими ми працюємо», — заявив майбутній радник Трампа з нацбезпеки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку українського політика та дипломата Романа Безсмертного про те, що сучасні Сполучені Штати, незалежно від того, чи в керівництві адміністрація Байдена чи Трампа, непридатні до реалізації таких проєктів, як ленд-ліз для України.

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