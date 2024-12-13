Можемо побачити й політику батога: політолог про те, як Трамп змусить рф сісти за стіл переговорів

Дональд Трамп вважає війну росії проти України своїм пріоритетом після інавгурації, але ще формує концепцію її закінчення. Поки рф не демонструє готовності до мирних перемовин, але Трамп знайде вагомі аргументи посадити країну-окупантку за стіл переговорів, вважає політолог Ігор Чаленко.

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«Якщо рф після ознайомлення з концепцією не буде показувати сигналів про готовність до переговорів, можемо побачити й політику батога з боку Трампа, — говорить політолог. — Мова йде про посилення економічних санкцій, зокрема щодо нафтогазової російської галузі, посилення санкцій проти тіньового флоту росії. У США є досить багато важелів, щоб вплинути на москву, як прямо з боку Вашингтона, так і за участю Китаю».

На думку експерта, у команди новообраного президента США нині нема єдиної думки щодо рф.

«Ми пам’ятаємо заяву про бажання розрізати вузол між Китаєм і рф. Але я думаю, що за нинішніх обставин це зробити просто нереально. Тому команда Трампа прийде до розуміння необхідності подальшого тиску на рф з погляду, зокрема, якраз геополітичного протистояння з Китаєм. На першій стадії ми маємо публічні спроби з боку нової адміністрації налагодити добрі стосунки з Сі Цзіньпіном», — підсумував Чаленко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні.

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