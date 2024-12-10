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США ніколи не приймуть Україну до НАТО, — німецький політик

10:21 11 грудня 2024
Україна – НАТО

Війна в Україні перебуває у критичній фазі. Після майже трьох років інтенсивних бойових дій без будь-яких вирішальних військових успіхів для росії чи України, існує велике бажання припинити вогонь і знайти дипломатичне рішення. Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що хоче сприяти цьому і швидко завершити війну. Член комітету у закордонних справах Бундестагу Армін Лашет заявив ЗМІ, що Трамп закінчить цю війну.

«Новообраний президент США пообіцяв це. Тепер питання полягало в тому, як переконати путіна приєднатися. Його максимальні вимоги нездійсненні, але мирний план генерала і довіреної особи Трампа Кіта Келлога розглядав і той випадок, коли росія відмовляється. Тоді ви повинні піти на ескалацію і надати стільки військової допомоги, щоб Україна була готовою відбити атаки. Я особисто також пов'язав би з цим питання постачання крилатих ракет Taurus».

Політик назвав членство України в НАТО «абсолютно не обговорюваним».

«США ніколи не приймуть Україну до НАТО», — недвозначно заявив Лашет.

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Натомість він хотів би бачити надійну гарантію безпеки для України, яку Європа не може забезпечити самостійно.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чим більший дисбаланс у війні на користь росії, тим важче буде посадити путіна за стіл переговорів.

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