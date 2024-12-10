Це щось нове: Трамп розповів про перемовини з Зеленським щодо завершення війни

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський «готовий до миру», пише New York Post.

«Він хоче укласти мир, — сказав Трамп у телефонному інтерв'ю The Post. — Це щось нове. Він хоче припинення вогню. Ми не говорили про деталі. Це не закінчиться, поки не буде миру».

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Він сказав, що говорив із Зеленським про те, як покласти край кривавій війні.

«Я формулюю концепцію того, як закінчити цю безглузду війну», — наголосив Трамп.

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Трамп також розповів, що говорив з Макроном про НАТО, повторивши, що він вважає, що кожен має «платити свою справедливу частку».

«Я сказав, що НАТО — це добре, поки вони платять за своїми рахунками, але вони повинні платити за своїми рахунками, тому що ви знаєте, коли я вступав до НАТО, ніхто не платив, а потім вони заплатили після того, як я став президентом», — розповів новообраний президент.

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«Він погоджується зі мною, — сказав Трамп про Макрона. — Він хороша людина, він зробив хорошу роботу. Я сказав йому: „Ви навіть не уявляєте, наскільки добре ви попрацювали над собором“. Це дуже важко зробити. Копітка робота».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Німеччині назвали ймовірний час нападу росії на НАТО.

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