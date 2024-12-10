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Це щось нове: Трамп розповів про перемовини з Зеленським щодо завершення війни

10:21 10 грудня 2024
Трамп та Зеленський

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський «готовий до миру», пише New York Post.

«Він хоче укласти мир, — сказав Трамп у телефонному інтерв'ю The Post. — Це щось нове. Він хоче припинення вогню. Ми не говорили про деталі. Це не закінчиться, поки не буде миру».

Він сказав, що говорив із Зеленським про те, як покласти край кривавій війні.

«Я формулюю концепцію того, як закінчити цю безглузду війну», — наголосив Трамп.

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Трамп також розповів, що говорив з Макроном про НАТО, повторивши, що він вважає, що кожен має «платити свою справедливу частку».

«Я сказав, що НАТО — це добре, поки вони платять за своїми рахунками, але вони повинні платити за своїми рахунками, тому що ви знаєте, коли я вступав до НАТО, ніхто не платив, а потім вони заплатили після того, як я став президентом», — розповів новообраний президент.

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«Він погоджується зі мною, — сказав Трамп про Макрона. — Він хороша людина, він зробив хорошу роботу. Я сказав йому: „Ви навіть не уявляєте, наскільки добре ви попрацювали над собором“. Це дуже важко зробити. Копітка робота».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Німеччині назвали ймовірний час нападу росії на НАТО.

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