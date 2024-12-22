Ворог вночі атакував багатоповерхівку у Броварах під Києвом, а дрони ЗСУ вдарили по об’єктах у орловській області країни-агресора

В ніч проти 22 грудня російські терористи вкотре атакували Україну дронами. Зокрема, відбулось падіння уламків на будинок у Броварах Київської області.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).



За даними місцевих каналів, відбулось влучання дрону росіян по багатоповерхівці. Деякі з них писали, що БпЛА лише зачепив дах, а не влетів прямо. Після цього виникла пожежа. На кадрах, які публікують у мережі, видно вогонь на даху.

Тим часом у КОВА спростували інформацію та уточнили, що пожежа виникла внаслідок падіння уламків БпЛА.

«В одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку», — розповів начальник КОВА Руслан Кравченко.

РЕКЛАМА

Він додав що інформації про потерпілих та загиблих не було. Наразі оперативні служби проводять евакуацію людей, а також приступили до ліквідації наслідків атаки. Пожежу вже локалізовано.

Також Кравченко додав, що більш детальна інформація буде згодом.

РЕКЛАМА

Втім, згодом міський голова Броварів Ігор Сапожко проінформував, що загоряння даху внаслідок падіння уламків було зафіксовано о 0:45 22 грудня.

«Сьогодні близько 00:45 внаслідок ворожої атаки БпЛА сталося загорання даху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари», — заявив він.

РЕКЛАМА

Крім того, чиновник додав, що на місце оперативно прибули рятувальники, пожежу вдалося швидко локалізувати. Крім того, мешканців будинку евакуювали.

Інформації щодо потерпілих не надходило. Сапожко теж поінформував, що деталі будуть згодом.

В той же час росія завдала ударів по низці інших областей України. Так, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про зафіксовані 349 ударів по 11 населених пунктах області. Ворог використовував бойову авіацію, РСЗВ та артилерію.

Крім того, ввечері та вночі росіяни обстрілювали населені пункти Нікопольщини. З важкої артилерії поцілили по Марганецькій та Покровській громадах. Про це повідомив вже голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Так надвечір для терору місцевих ворог застосував безпілотники і важку артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. На жаль, є постраждалі. Зокрема 60-річну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості, а чоловік 65 років лікуватиметься амбулаторно.

Також були пошкоджені 19 приватних будинків та один дачний, 5 господарських споруд, 2 гаража і стільки ж авто. Зачепило 40 сонячних панелей, лінії електропередач, газогони та водогін.

Під час нічних обстрілів регіону, на щастя, минулося без постраждалих.

«Щодо руйнувань, то фахівці обстежують атаковані території», — додав очільник ОВА.

Неспокійно цієї ночі було і на території рф. Так «невідомі» дрони навідалися на територію Орловської області.

Особисто так званий губернатор Андрій Кличков підтвердив, що область зазнала атаки дронів. За його інформацією, внаслідок атаки на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу «виникло загоряння».

Відзначимо, що цей же об'єкт було атаковано й тиждень тому. Тоді у Генштабі заявили, що лінійна виробничо-диспетчерська станція «Сталевий кінь» є частиною російського ВПК, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.

293

Читайте нас у Facebook