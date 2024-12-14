Українські дрони «завітали» в російський Орел: успішно атаковано нафтобазу

«Добрі» українські БПЛА минулої ночі, коли росія саме обстрілювала Україну, знову здійснили рейд на територію країни-агресора, атакувавши нафтобазу в Орловській області.

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Про «інцидент» повідомив губернатор Андрій Кличков, за інформацією якого протиповітряна оборона збила 11 дронів (при цьому російське «міннападу» підтвердило знищення лише 5 БПЛА над Орловською областю).

Втім, судячи з відео, що потрапили в Мережу, «збиті» дрони таки вразили нафтові резервуари (принаймні Telegram-канал Astra з посланням на місцевих жителів повідомив про пожежу на одному з резервуарів).

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Відео пожежі з'явилося й на інших каналах.

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Оновлено. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження лінійно-виробничої диспетчерської станції (ЛВДС) «Стальной конь» в Орловській області рф, вказавши, що це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

«Лінійна виробничо-диспетчерська станція „Стальной конь“ є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф», — йдеться у повідомленні військових.

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Нагадаємо, що днями ГУР було також атаковано нафтобазу у Брянську та авіапідприємство у Таганрозі, в обох регіонах виникли сильні пожежі.

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