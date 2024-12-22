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Старша донька Примадонни поділилася зворушливими сімейними кадрами: «Яка затишна атмосфера»

10:55 22 грудня 2024
Домашнє фото співачки

Після роздумів щодо подальшого розвитку кар'єри та сімейних справ 53-річна Христина Орбакайте, схоже, вирішила підтвердити своє рішення, яке підтримала її мама Алла Пугачова.

Зокрема, у своєму акаунті в Instagram Христина Едмундівна поділилася кадрами, на яких продемонструвала справжнісіньку сімейну ідилію.

На відеозаписі артистка з чоловіком Михайлом Земцовим та донькою Клавдією вбирає ялинку. Дочка Алли Пугачової виглядає розслабленою та умиротвореною, як і її близькі.

«Всіх із наступаючим! Миру та добра», — написала знаменитість.

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Користувачі Мережі почали активно висловлюватись у коментарях.

«Яка краса! Дякую. Вам усіх благ», «Сяйте завжди так само, як ця чарівна ялинка», «Яка затишна атмосфера, і скільки позитиву», «Як чудово, весело! Які ви класні, справжні та дуже улюблені. Дякую, Алло Борисівно, за гідне продовження себе!», — висловлюються шанувальники Орбакайте.

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Нагадаємо, що останнім часом помітно «змінив відношення» до Алли Пугачової і один з її попередніх чоловіків, філіп кіркоров.

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Фото instagram.com/orbakaite_k/

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