Алла Пугачова підтримала: старша донька Примадонни зробила важливий для себе вибір

Від Алли Пугачової, після її небажання підтримати війну в Україні, відвернулася частина оточення, навіть один з колишніх чоловіків.

Не залишилися поза «мейнстримом» й хейтери, які також не забули про доньку Примадонни Христину Орбакайте. У співачки почали без будь-яких причин скасовувати концерти у різних містах росії, розповсюджувалися наклепи у соцмережах тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Деякий час виконавиця хіта «Перелітний птах» намагалася чинити опір обставинам та хейтерам, але, схоже, вирішила прийняти для себе рішення щодо вибору між кар'єрою співачки та сім'єю. Як відомо, її чоловік та двоє дітей — Микита та Клавдія — живуть зараз в Америці.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Звичайно, Христина не робила ніяких заяв, але у мережі з'явилась її нова пісня, в якій багато прихильників побачили натяк на намір розірвати всі зв'язки з країною, де їй не дають працювати, та ще й намагаються постійно образити.

«Життя одне, тому роби все, що захочеш, і завжди люби себе сам», — йдеться у пісні.

РЕКЛАМА

Однією з перших на пісню відреагувала мама виконавиці Алла Пугачова. Вона поставила лайк до одного з варіантів кліпу.

Поки що не зрозуміло, чи буде Христина Орбакайте «починати все з чистого аркушу» у США, чи змінить вид занять. Поки що вона зосередилася на сім'ї.

Раніше вона висловлювалася про те, що готова відновити сценічну діяльність — звичайно, йдеться про куди менші масштаби. Але цей факт явно не засмучує артистку.

«В росії завжди складні часи. То дефолти, то проблеми — все це переживали вже», — говорила вона колись.

Раніше ми розповідали про те, як Пугачова стала жертвою шахрайки, якій сама віддала майже 2 млн доларів.

46

Читайте нас у Facebook