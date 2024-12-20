Її руки зігрівали: кіркоров здивував новою заявою про Аллу Пугачову

Схоже, співак філіп кіркоров іноді відчуває «роздвоєння особистості»: він то показує у новому кліпі «Чорна пантера» свою колишню дружину Аллу Пугачову, то починає говорити про неї та її нинішнього чоловіка Максима Галкіна образливі речі.

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Так, після дуже невдалого жарту про «галок, які полетіли до Ізраїлю», філіп бедросович згадав Аллу Борисівну теплими словами. Зокрема, у розмові з журналом Psychologies співак згадав сумний факт зі свого життя: у 1994 року, у віці 57 років померла його мама Вікторія Лихачова. І пережити страшну втрату так званому «поп-королю» допомогла його відома дружина.

Філіп Кіркоров тяжко переживав смерть мами, яка була для нього найважливішою та близькою людиною в житті. З моменту її відходу минуло вже 30 років, проте, за словами артиста, біль зовсім не вщухає. Він згадує, як Вікторія Марківна контролювала його, вже дорослого і того, що відбувся.

«Відхід мами став для мене найстрашнішим ударом. Вона довго хворіла, ми розуміли, що скоро її не стане. І сталося це якраз у мій день народження. Це була найбільша трагедія у житті», — зізнається пилип Бедросович

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Впоратися з болем поп-королю допомагала Алла Пугачова, яка на той момент була його дружиною. Разом з нею Кіркоров відвідував хвору матір.

«Мені дуже пощастило, що на той момент поряд була моя дружина Алла. Вона витягла мене з цього виру горя і зневіри. У мене було почуття, що завдяки Всевишньому я з одних дбайливих рук потрапив до інших, які надійно зігрівали мене протягом кількох років. І я вдячний цій Жінці, яка співає. Вона дала мені можливість знайти себе і не збожеволіти (у момент втрати мами я був за крок від цього)», — розповів співак.

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Також філіп згадав свою маму і Примадонну, зазначивши, що вони мали багато спільного. Він розмірковує: «І мама, і Алла дуже схожі: обидві сильні жінки, які мене оберігали та підтримували. Я згоден із психологами, що чоловік у житті шукає прототип матері. Переконався у цьому на власному досвіді».

Як відомо, шлюб Філіпа Кіркорова та Алли Пугачової проіснував десять років. Артист довго добивався Примадонни і повів її під вінець 1994-го. У краху союзу поп-король звинувачує Аллу, яка закрутила новий роман.

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«Я розумів, що рогоносець, чотири роки. Це, звісно, було неприємно. Вся гарна казка відразу закінчилася», — ділився зірка сцени. Вже 2005-го пара розійшлася, але артисти завжди підтримували зв'язок.

Раніше «ФАКТИ» писали, що старша донька Примадонни, Христина Орбакайте, натякнула, що прийняла важливе для себе рішення, що для неї важливіше — кар'єра співачки в росії, чи сім'я в США.

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