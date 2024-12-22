Протидіяли понад сотні дронів: Повітряні Сили розповіли про нічну атаку ворога

Минулої ночі, з 21 на 22 грудня 2024 року російський ворог атакував повітряний простір України 103-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів. За повідомленням Командування Повітряних Сил, їх було випущено з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

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Також радари зафіксували пуск балістичної ракети Іскандер-М із Криму у напрямку Херсонщини.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Загалом станом на 10:00 22 грудня підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

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Інфографіка Повітряних Сил

Ще 44 дрони було локаційно втрачено (без негативних наслідків), а один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.

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На жаль, у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, додали оборонці неба.

Нагадаємо, що днями балістична ракета прилетіла по Кривому Рогу, частково зруйнувавши 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

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