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Дійсно головна, тому ніхто не заважає: Алла Пугачова виступила із заявою

18:40 22 грудня 2024
Пугачова та Юдашкіна, фото https://www.instagram.com/marinayudashkina/

Легендарна співачка Алла Пугачова, яка хоч і не зважає на хейтерів, давно не виходила на зв'язок із публікою, тому шанувальники з нетерпінням чекали, коли співачка дасть про себе знати.

І ось нарешті днями 75-річна виконавиця хіта «Мільйон червоних троянд» заговорила.

Так, нещодавно Марина Юдашкіна, з якою співачка перебуває у приятельських стосунках, розмістила у себе на сторінці кумедні кадри з онукою. На них дівчинка танцює у розважальному центрі в оточенні інших дітей, і в якийсь момент старший хлопчик став танцювати поряд з нею.

Конкуренція явно збентежила дитину: та невдоволено озирнулася на хлопця. Відео розвеселило Аллу Борисівну і вона не втрималася від коментарів під постом.

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«Головна. Хто це мені заважає?» — заявила Пугачова, ніби озвучуючи думки онуки Юдашкіної.

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Відео визвало бурхливу реакцію шанувальників Алли Борисівни, які закидали її масою «лайків» та схвальних відгуків.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Примадонни Христина Орбакайте теж поділилася зворушливими сімейними світлинами.

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